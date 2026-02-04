Jesús Despojado será trasladado en privado al Sagrario para la Función Principal de la hermandad

La hermandad de Jesús Despojado celebra, durante esta semana que arranca, el solemne quinario a su imagen cristífera titular, Nuestro Padre Jesús Despojado, un culto siempre enmarcado en los primeros compases de febrero. El quinario de este año, que se prolongará como siempre durante cinco días, cuenta con una novedad más que destacada: la parroquia del Sagrario acogerá la Función Principal de Instituto, un anhelo perseguido por la corporación de Molviedro a tenor del crecimiento continuado de su nómina de hermanos y las reducidas dimensiones de la capilla del Mayor Dolor.

En este sentido, y como se informó en el cabildo general, dicha función, en la que los hermanos renovarán su protestación pública de fe, estará presidida por la imagen de Jesús Despojado, que será trasladada en privado hasta el templo parroquial, previa aprobación por parte de la autoridad eclesiástica. Como particularidad, la imagen no será por tanto trasladada de manera pública, a diferencia de lo que ocurre en otros casos. En este sentido, la hermandad recalca que la principal intención de la reforma de Reglas (en la que se incluye esta disposición) era, en esencial, disponer de un espacio más amplio para poder desarrollar este culto, y garantizar así una mayor presencia de hermanos y cofrades.

El quinario a Nuestro Padre Jesús Despojado ha comenzado este pasado martes día 3, y se extenderá hasta el sábado 7. La homilía correrá a cargo de fray José Anido, Comendador del Convento de San Gregorio Magno. La Función Principal tendrá lugar el domingo 8 de febrero, a las 13:15 del mediodía, retrasándose así una hora y cuarto de lo habitual. En los cultos participará la Coral Polifónica 'Jesús Despojado'.