Jesús Nazareno, Regidor Perpetuo de La Algaba

El pueblo sevillano de La Algaba ya tiene Regidor Perpetuo. El Ayuntamiento de la localidad sevillana ha aprobado este viernes, por unanimidad, otorgar este título a Nuestro Padre Jesús Nazareno, imagen de arraigada devoción en la comarca de la Vega y que desde el pasado 9 de noviembre protagoniza la Santa Misión Parroquial por los 25 años de la consagración del templo que lleva su nombre, sede canónica de la hermandad de la que es titular.

La iniciativa ha sido promovida por dicha hermandad, que realiza su estación de penitencia en la Madrugada del Viernes Santo. Ha contado con el apoyo de la comunidad parroquial de Nuestra Señora de las Nieves, al frente de la cual se encuentra el sacerdote Gonzalo Salvador Fernández Copete, y con el respaldo de los vecinos.

La imagen del Nazareno algabeño llegó al municipio a finales del siglo XVII. Desde entonces se convirtió en uno de los pilares de su religiosidad popular. Diversos expertos la sitúan en la órbita del taller de Pedro Roldán, atribuyéndole su autoría a diversos imagineros de aquella época: desde la Roldana a Cristóbal Pérez y Marcelino Roldán. Los especialistas destacan su notable factura y la gran unción sagrada que atesora. Ha tenido dos restauraciones importantes las últimas décadas. La primera fue la que le practicó a finales de los 70 Francisco Buiza, quien le sustituyó el cuerpo primitivo, le cambió los pies y le alargó la melena. La segunda se llevó a cabo entre 2011 y 2012, a cargo de Enrique Gutiérrez Carrasquilla.

Traslados multitudinarios

El Nazareno algabeño protagoniza desde el 9 de noviembre la clausura de la Santa Misión Parroquial, concedida por el Arzobispado de Sevilla con motivo de las bodas de plata de la iglesia que lleva su nombre, levantada con el esfuerzo de todos sus devotos. Fue el gran acontecimiento religioso con el que se inauguró el siglo XXI en este pueblo. Durante estas semanas ha presidido traslados multitudinarios. El primero se realizó hasta el oratorio de la Hermandad del Cautivo, al sur de la localidad; y el segundo, hasta la ermita de San Salvador, en el barrio del Aral, donde comparte estancia con la Purísima Concepción de María Coronada, la gran devoción mariana de La Algaba, la cual ostenta el título de Alcaldesa Perpetua, concedido en la década de los 90.

El próximo traslado se efectuará este domingo 23 de noviembre, desde la referida ermita hasta la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, en el centro del municipio y que fue sede de la Hermandad de Jesús hasta el otoño de 2000.

El día 30, en la Plaza de España y delante de este templo, se celebrará -a las 11:00- la misa estacional presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz. A su conclusión, se le hará entrega del bastón de mando. Tras dicho acto, comenzará la procesión extraordinaria en el paso en el que recorre cada Madrugada las calles algabeñas.