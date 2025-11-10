Entre una multitud de fieles y devotos que llenaron todas las calles por las que Jesús Nazareno pasaba. Así ha celebrado La Algaba el primero de los traslados de la Santa Misión Parroquial con motivo de los 25 años de la consagración de la Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El sagrado Titular de la corporación de la Madrugada estuvo casi siete horas en la calle desde su sede canónica hasta el oratorio de la Hermandad del Cautivo, primer centro misional y donde esta semana comparte estancia con la Virgen del Dulce Nombre, la Dolorosa de la cofradía del Miércoles Santo. Antes de llegar a este templo, los devotos y fieles entonaron, entre aplausos y vítores, La Plegaria, el rezo dedicado a este Nazareno, referente devocional de la Vega sevillana.