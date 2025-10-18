José Domingo Escolar, nuevo hermano mayor del Cristo de Burgos
Afrontará el cargo de hermano mayor durante los próximos tres años en San Pedro
Ha obtenido a su favor una amplia mayoría de los votos registrados
La hermandad del Santísimo Cristo de Burgos ha celebrado en la noche de este viernes cabildo general de elecciones, al que concurría una única candidatura, la presentada por el hermano José Domingo Escolar Ortega. De este modo, y alcanzado el quorum necesario y obtenidos los votos suficientes, Escolar Ortega se convertirá en el nuevo hermano mayor de la cofradía de San Pedro, relevando así en el cargo a Alberto Martín, que no optaba a la reelección.
El resultado final de las elecciones, toda vez escrutado el total de votos, se reparte de la siguiente manera:
- Votos totales: 205
- Votos a favor del candidato: 190
- Votos en blanco: 14
- Votos nulos: 1
Los hermanos que acompañarán al nuevo hermano mayor durante este próximo mandato (hasta 2028, es decir, tres años) son los siguientes:
- HERMANO MAYOR: José Domingo Escolar Ortega.
- TENIENTE HERMANO MAYOR: Félix Corredera García.
- CONSILIARIO PRIMERO: Alfonso Pascual Del Pueyo.
- CONSILIARIO SEGUNDO: José Carlos Corredera García.
- FISCAL: Carlos Aretio Najarro.
- MAYORDOMO PRIMERO: Álvaro Martín Rubio.
- MAYORDOMO SEGUNDO: Javier Acevedo Zambrano.
- SECRETARIO PRIMERO: Francisco José de Lara Rodríguez.
- SECRETARIO SEGUNDO: Manuel María Álvarez Campos.
- ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO: Gonzalo Núñez Mendo.
- PRIOSTE PRIMERO: Ángel González Er-Rahmani.
- PRIOSTE SEGUNDO: José Fernando Giraldo Martin.
- DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: Alejandro Aguilar de la Rosa.
- DIPUTADO DE CARIDAD: Daniel Mérida Solís.
- DIPUTADA DE CULTOS Y FORMACIÓN: Nuria Montaña González.
- DIPUTADO DE JUVENTUD: José María Cobano Cárdenas
