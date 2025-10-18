José Domingo Escolar, nuevo hermano mayor del Cristo de Burgos

La junta de gobierno que regirá la cofradía de San Pedro el próximo trienio

La hermandad del Santísimo Cristo de Burgos ha celebrado en la noche de este viernes cabildo general de elecciones, al que concurría una única candidatura, la presentada por el hermano José Domingo Escolar Ortega. De este modo, y alcanzado el quorum necesario y obtenidos los votos suficientes, Escolar Ortega se convertirá en el nuevo hermano mayor de la cofradía de San Pedro, relevando así en el cargo a Alberto Martín, que no optaba a la reelección.

El resultado final de las elecciones, toda vez escrutado el total de votos, se reparte de la siguiente manera:

Votos totales: 205

Votos a favor del candidato: 190

Votos en blanco: 14

Votos nulos: 1

Los hermanos que acompañarán al nuevo hermano mayor durante este próximo mandato (hasta 2028, es decir, tres años) son los siguientes: