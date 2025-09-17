Luis Miguel Dasilva gana las elecciones en La Redención

Nueva etapa por la calle Santiago. El cofrade Luis Miguel Dasilva se convertirá, a falta de ratificación por parte de la autoridad eclesiástica, en nuevo hermano mayor de La Redención. La cofradía del Lunes Santo ha celebrado cabildo general de elecciones en la tarde de este madrtes 16 de septiembre, unos comicios en los que ha participado un amplio número de hermanos durante las tres horas que han permanecido abiertas las urnas. Dasilva se ha impuesto así a Benito Ponce de León, que también concurría a esta cita electoral.

Al término del escrutinio, el resultado final de las elecciones arroja los siguientes datos:

Votos totales: 888

Votos a favor de Benito Ponce de León: 422

Votos a favor de Luis Miguel Dasilva: 452

Votos en blanco: 12

Votos nulos: 2

De este modo, el hasta ahora mayordomo, que se ha alzado con la victoria con una diferencia de treinta votos, sucederá en el cargo a Manuel del Cuvillo, quien ha representado a la cofradía durante estos últimos ocho años, cuando fue elegido en 2017. Entre las propuestas que durante la campaña ha presentado Luis Miguel se encuentran una mejor organización de la cofradía el Lunes Santo, reforzar los proyectos de Autismo Sevilla, nuevos "proyectos artísticos, mejoras en pasos, altares e iluminación" o la búsqueda de nuevas vías de financiación.