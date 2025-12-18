La Macarena celebra en San Gil el centenario de su besamanos: un viaje al pasado

No cabe más gozo por el barrio de los hortelanos. Como hace justamente un siglo, y tal y como conocieron tantas generaciones, la Esperanza Macarena se encuentra desde esta mañana, día de su Festividad, en solemne besamanos en la parroquia de San Gil, templo que fue su sede durante casi trescientos años. Hacía setenta y siete que la Virgen no regresaba a su capilla y, tras una madrugada de desvelos y expectación, a las siete de la mañana comenzaba el besamanos a la dolorosa, dispuesta para la ocasión rememorando estampas de otro tiempo.

Vestida por primera vez por José Carlos Gutiérrez, el conjunto, enmarcado por un rico cortinaje y más de cuarenta puntos de luz, recrea la atmósfera del histórico besamanos en torno a la Santísima Virgen de la Esperanza. Para esta ocasión extraordinaria se reproduce el atavío que la Virgen lució en la Parroquia de San Gil Abad en 1925, siendo José Castro el responsable de su atavío. Esta recreación rinde homenaje a Juan Manuel Rodríguez Ojeda y a su histórico legado artístico en la Hermandad de la Macarena. La Santísima Virgen de la Esperanza se presenta con el histórico manto camaronero de Rodríguez Ojeda, que celebra su 125º aniversario, acompañado por la saya del arco (Sucesores de Elena Caro, año 2000) y la réplica de la toca de los rombos, realizada por Francisco Carrera Iglesias en 2008. El exorno floral de la Santísima Virgen está compuesto por claveles blancos, solidago, rosas playa blanca, kentias y apilistras.

Además, la Virgen porta por primera vez desde hace también casi un siglo un puñal, compuesto con los clips de Pilar Banús y uno de los broches art decó de la Virgen entre otras piezas, que han sido engarzadas por Miguel Fernández Carrasco, vestidor de la Virgen del Rosario.

Horarios del besamanos

La Macarena, ya en besamanos en San Gil / Ismael Rubio

El horario de este culto tan esperado, y que será el primero organizado por la nueva junta de gobierno que preside Fernández Cabezuelo, será el siguiente:

De 7:00 a 9:00: turno exclusivo para hermanos. Deberán acreditarse con el DNI.

turno exclusivo para hermanos. Deberán acreditarse con el DNI. De 9:00 a 20:00: Besamanos en horario ininterrumpido

Besamanos en horario ininterrumpido Horarios de Misas y Sabatina en la Parroquia de San Gil Abad serán los siguientes: Jueves 18 de diciembre a las 20:00, solemne función presidida por Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández González, Obispo Emérito de Córdoba; viernes 19 de diciembre y sábado 20 de diciembre a las 19:30 horas. La Sabatina se realizará tras la Santa Misa; el domingo, 21 de diciembre la Eucaristía será a las 12:00 horas.

De igual modo, la Basílica dará la Santa Misa en los siguientes horarios: Jueves 18 de diciembre, viernes 19 de diciembre y sábado 20 de diciembre a las 09:00, y el domingo 21 de diciembre a las 10:00, 12:30 y 20:00.

Una vez finalizadas en la Parroquia de San Gil Abad las Eucaristías, el Besamanos transcurrirá hasta la finalización del mismo, sobre las 21:00.

El aparato de cultos, de Carrión

Rematando el conjunto, se ha dispuesto un fastuoso altar compuesto por diversas piezas como los candelabros de la Encarnación de la Cena. La estructura en sí procede de la hermandad de Nuestra Señora del Rosario, de Carrión, datado entre 1890 y 1892. A principios del citado año, la junta de gobierno informó de un superávit de 3000 reales, cuando ya se data que en Sevilla "se estaba construyendo un altar portátil, una nuve (sic) y un manifestador a cuyas obras se estaba suscribiendo por medio de suscripción mensual de los hermanos más pudientes sin perjuicio de recolectas para las mismas de los hermanos no suscritos cuando llegue la época de recolección de limosna que su voluntad y recursos le sugieran…"

Gracias a la abundante información que conservan las actas, se puede afirmar que Joaquín Gómez fue el autor del conjunto formado por nube, manifestador y gradas, así como Manuel Gómez (presumiblemente hermano del anterior) resultó ser el autor de la reja y posiblemente del dorado del conjunto, de estilo ecléctico entre lo neobarroco y lo neoclásico. Todo ello fue realizado en madera, con aplicaciones doradas sobre fondo de mármol en tonos rojizos y enmarcaciones en blanco. Estos hermanos Gómez regentaban un negocio de talla y carpintería que se intentado localizar, presumiblemente en el entorno de la Catedral de Sevilla. Ellos mismos fueron, presumiblemente, los autores, en torno a 1854, de otro altar de aparato importantísimo, quizás el más impresionante de Sevilla: el que la Hermandad de la Quinta Angustia comenzó a montar en la Iglesia de Santa María Magdalena, antiguo convento de San Pablo. Fue diseñado por Liaraoain y se complementó con un lienzo de estrellas que pintó el maestro Cabral Bejarano.