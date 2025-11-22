La Macarena practica una prueba de iluminación de la Virgen en el tramo final de la restauración

Un anhelado regreso cada vez más cercano pero siempre en el contexto de las máximas garantías y cautela. La comisión de seguimiento para la restauración de la Esperanza Macarena celebró en la noche de este pasado miércoles una nueva reunión en las dependencias de la corporación, y en la que Pedro Manzano expuso los avances en el proceso de dicha intervención.

Como principal novedad, la imagen fue sometida a una prueba de iluminación tanto en el camarín como en el presbieterio bajo de la Basílica. Esta prueba, "prevista en el desarrollo normal de la última fase de la restauración, sirvió para puntualizar algunas cuestiones que plantearon los miembros de la comisión, obteniendo el consenso de los mismos y de la Junta de Gobierno", señala la hermandad.

En el informe presentado por Manzano, el restaurador expuso "que había completado la fase de estucado en las manos y busto de la Sagrada Imagen así como la recolocación del perno para la corona -que se encontraba en perfectas condiciones de conservación y uso- en el eje central del rostro, tal y como se acordó en la anterior reunión de la comisión". Asimismo, se expusieron los resultados negativos de los análisis biológicos sobre presencia de hongos; la extracción de muestras para identificación de la especie de la madera y para la prueba del carbono 14; "y de los resultados del análisis químico de la policromía, identificándose los barnices aplicados en la última intervención del profesor Arquillo".

Finalmente, el restaurador comunicó que había aplicado una capa de barniz para poder iniciar la reintegración cromática final. Por otro lado, expuso los resultados de la toma de medidas de temperatura de "color así como de la iluminación a la que habitualmente está expuesta en la Basílica la Sagrada Imagen, parámetros que se han recreado en la sala donde trabaja para que la reintegración cromática final no quede distorsionada", apostilla.

En definitiva, "la última fase del proceso de restauración se desarrolla con normalidad sin que el restaurador pueda precisar aún una fecha de finalización ni de reposición al culto de la Sagrada Imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena", finaliza.