La Macarena señala "discrepancias" con el prioste electo de la Esperanza y ya busca sustituto
Todo surge a raíz de la preparación del montaje del besamanos de la Macarena a partir del 6 de diciembre
La junta nombrará próximamente nuevo sustituto para dicho puesto
Pedro Manzano restaurará a Nuestro Padre Jesús de las Penas de La Estrella
La hermandad de la Macarena, a través de un comunicado oficial, ha informado pormenorizadamente de todo lo sucedido en relación a Miguel González de la Bandera, prioste electo de Nuestra Señora de la Esperanza que finalmente no tomó posesión del cargo este pasado sábado, señalando esencialmente "discrepancias y desavenencias" a la hora de retomar el montaje del besamanos, con carácter de urgencia, tras haber declinado la junta saliente la propuesta de Cabezuelo de organizar dicho culto, que comenzará este próximo jueves.
La corporación ha indicado los siguientes aspectos al respecto:
- PRIMERO.- La entonces candidatura de Fernando Fernández Cabezuelo publica el día 30 de septiembre de 2025 en sus diferentes perfiles de redes sociales la intención de conmemorar el centenario del primer besamanos de la Virgen de la Esperanza en la Parroquia de San Gil Abad, una vez elaborado un borrador para la consecución del proyecto, se continúan con las diferentes propuestas de la candidatura.
- SEGUNDO.- Dos meses después, en el Cabildo General de Elecciones celebrado el día 30 de noviembre de 2025 y antes de la oportuna confirmación por parte de la Autoridad Eclesiástica, el ya Hermano Mayor electo, en un gesto de unión y empatía con la Junta de Gobierno saliente ante la inminente reposición al culto de la imagen de María Santísima de la Esperanza Macarena, ofrece la celebración del besamanos y de la Solemne Función por la Festividad de la Expectación de la Santísima Virgen, a la Junta de Gobierno anterior ante lo cual se suspenden los trabajos enumerados en el punto primero.
- TERCERO.- Una vez declinado el ofrecimiento en el festivo 6 de diciembre de 2025, se retoman de urgencia los actos preparatorios del besamanos de Nuestra Amantísima Titular, surgiendo discrepancias y desavenencias con el Prioste electo de Nuestra Señora de la Esperanza en cuanto a los métodos habituales y actuales de montaje del Altar y las decisiones colegiadas de la Junta de Gobierno electa.
- CUARTO.- Con la esperanza de que la decisión pudiera reconducirse, se esperó hasta la mismísima Toma de Posesión para que el Prioste electo de la Esperanza acudiera junto a los demás miembros de la Junta de Gobierno electa, hecho que, tristemente, no sucedió, siendo informado previamente del desencuentro el Rector de la Basílica y Director Espiritual de la Hermandad. Ante ello, la Junta de Gobierno, reunida en su primer Cabildo de Oficiales en el día de hoy, se encuentra con la Priostía de Nuestra Señora de la Esperanza vacante hasta la nueva propuesta por parte del Hermano Mayor, el visto bueno de la Junta de Gobierno y la pertinente confirmación por parte de la Autoridad Eclesiástica.
