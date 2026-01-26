'Las Macarenas del Jarrillo' entregan a José Antonio Rodríguez el jarrillo para el Pregón 2026

Una tradición que ya se instala en una imprescindible en el camino del pregonero hasta el atril del Maestranza. José Antonio Rodríguez, pregonero de la Semana Santa de Sevilla 2026, ha recibido en la noche de este lunes el jarrillo de lata que empleará durante su disertación el próximo 22 de marzo, un obsequio que entrega desde hace tres años la tertulia cofradiera Las Macarenas del Jarrillo.

Fotografía tomada en la noche de este lunes

En una ceremonia celebrada en un reconocido establecimiento del centro de la ciudad, y acompañado por Enrique Casellas (y padrino de la tertulia), Rodríguez agradeció el cariño de las integrantes de esta tertulia y, por supuesto, el presente entregado para tal fin, que cuenta con un grabado de una de las mariquillas de la Esperanza Macarena y la siguiente frase: "La esperanza es el sueño del hombre despierto".

Como ocurrió en las citas de otros años, con el propio Casellas o José Joaquín León, este grupo de cofrades, tras leer una semblanza del pregonero, formuló una serie de cuestiones al pregonero, departiendo sobre cofradías entre papelones de pescaíto frito y en un distendido y agradable ambiente, con marchas de procesión. José Antonio Rodríguez continúa así su camino hacia el teatro del Paseo Colón.