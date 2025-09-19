Manuel Marvizón coordinará un proyecto audiovisual sobre la Semana Santa de Castilla-La Mancha

Una iniciativa que pretende unir y tender puentes entre Sevilla y una comunidad de amplio arraigo cofradiero. Manuel Marvizón realizará un proyecto artístico y audiovisual acerca de la Semana Santa de Castilla-La Mancha. El presidente de la comunidad, Emiliano García-Page, ha recibido en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, al compositor sevillano, con idea de trazar las bases de esta ambiciosa idea que guarda especial relación con la capital andaluza.

Todo comienza cuando el máximo mandatario autonómico acude en primera persona al evento Reza Sevilla, ideado por Marvizón y que se estrenó la pasada Cuaresma en el Teatro de la Maestranza. En ese momento, fascinado por el espectáculo y todos sus detalles sensitivos, contactó nuevamente con el compositor para trazar una apuesta similar en este caso extrapolada a la Semana Santa manchega. "La idea es proyectarlo y materializarlo para febrero, en torno a los días 20 y 21 de febrero, con Castilla-La Mancha como base principal. Sonarán marchas de la tierra, se proyectarán naturalmente imágenes de la Semana Santa manchega... Pero también habrá apuntes andaluces, con composiciones como La Madrugá, La Estrella Sublime o Coronación de la Macarena. De igual modo se ofrecerán imágenes de gran calado devocional hispalense como la Esperanza de Triana o el Gran Poder, así como la Hiniesta", señala Marvizón a este periódico.

"La intención es hacer un espectáculo similar que lleve por título Siempre Castilla-La Mancha. En un primer estadio será de carácter autonómico, pero la intención es que progresivamente podamos adaptarlo a las diferentes provincias. Es una manera de llevar la Semana Santa fuera de nuestras fronteras, mezclar el aroma de Sevilla y de Castilla", finaliza.

FIBES espera

El espectáculo Reza Sevilla vovlerá a celebrarse la próxima temporada de la mano de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) en una nueva edición que tendrá lugar los días 13 y 14 de febrero de 2026 en el Auditorio Fibes, para la que ya se pueden comprar las entradas. Tras el éxito de su primera edición, que agotó localidades en pocos días y cosechó una gran acogida de crítica y público, la ROSS duplicará su aforo para acoger esta segunda edición, prevista justo antes del inicio de la próxima Cuaresma.la

Según informó la ROSS en una nota, el espectáculo "promete volver a convertirse en uno de los hitos culturales de la temporada". Bajo la dirección de Alexandre Da Costa, se ofrecerá "una experiencia única que va más allá de lo musical, una propuesta inmersiva para los cinco sentidos", ideada y creada por Marvizón.