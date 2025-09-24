Manuel Román gana las elecciones en Santa Genoveva
El candidato ganador ha obtenido un total de 663 votos de los más de mil registrados durante la tarde
Ocupaba el cargo de teniente en la anterior junta de gobierno
Sonidos de Semana Santa en la explanada del Parlamento Europeo con Virgen de los Reyes
La hermandad de Santa Genoveva ha celebrado en la tarde de este miércoles 24 de septiembre, precisamente festividad de Nuestra Señora de las Mercedes, cabildo general de elecciones, a la que concurrián dos listas: la de Manuel Román, actual teniente, y José Manuel Gamboa, quien ha desempeñado varios cargos en diferentes juntas anteriores. Las urnas han permanecido abiertas hasta las diez de la noche y, una vez finalizado el recuento de votos, el escrutino ha arrojado el siguiente resultado:
- Votos totales: 1083
- Votos a favor de Manuel Román: 663
- Votos a favor de José Manuel Gamboa: 409
- Votos en blanco: 11
- Votos nulos: 0
De este modo, y a falta de la ratificación por parte de la autoridad eclesiástica, Román se convertirá en el nuevo hermano mayor de la cofradía del Tiro de Línea. Las personas que acompañarán a Román durante los próximos años y que tomarán el relevo del equipo de Enrique González es el siguiente:
- José Francisco Villa Bonmati
- Mercedes Lerate Diaz
- Juan Antonio de la Bandera Berlanga
- María Pilar Lerate Diaz
- María Rodríguez Leal
- José Antonio Illesca Córdoba
- María Dolores Lechuga Mancilla
- Manuel Villegas Ruiz
- José Antonio Rodríguez García
- Sergio Gómez Fernández
- Francisco Manuel Velázquez Iglesias
- Antonio García Serrano
- Raúl Corrales Otero
- Dolores Gutiérrez Sobrado
- José Antonio Sierra Álvarez
- Álvaro Campos Domínguez
El proyecto
El proyecto de la candidatura "ha sido elaborado en cada área minuciosamente por sus responsables en estrecha unión con las personas que, si los hermanos deciden apoyarnos, formaremos el Área de Coordinación, con nuevas miras, nuevos horizontes, pero sin olvidarnos del espíritu genovevo. Continuaremos la labor desarrollada por la Acción Social de la hermandad, así como con el Centro Social-Casa Hermandad, que va a servir para darle un empuje a las infraestructuras de la hermandad, que nos permitirá ampliar las dependencias de la Despensa de San Juan y desarrollar nuevas actividades. Nos comprometemos a continuar con el proyecto de orfebrería de nuestro paso de palio, y a la mejora y restauración del patrimonio de la hermandad", indicaba en su día la candidatura.
"Renovaremos los cargos de confianza de la hermandad, y garantizaremos la excelencia musical con la renovación de los contratos con la Agrupación Nuestro Padre Jesús de la Pasión de Linares y con la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen de Salteras. En las próximas semanas daremos a conocer el proyecto de forma más exhaustiva a través de las RRSS y posteriormente se comunicará el día donde podremos exponerte personalmente el programa de la candidatura que encabezo donde se responderá todas las inquietudes que tengan nuestros hermanos", finalizaba.
También te puede interesar