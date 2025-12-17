Manuela Arenas, reelegida hermana mayor de la Virgen de la Cabeza

La hermandad de la Virgen de la Cabeza celebró en la jornada del pasado domoingo cabildo general de elecciones, al que concurría una única candidatura, la presentada por la actual hermana mayor Manuela Arenas Martínez. De esta manera, la máxima representante de esta cofradía continuará al frente de la misma durante los próximos cuatro años, hasta 2029.

Las urnas, que permanecieron abiertas en horario de mañana en San Juan de la Palma, arrojaron el siguiente resultado una vez finalizado el escrutinio:

Votos totales: 60

Votos a favor: 59

Votos nulos: 1

El equipo que acompañará a Arenas durante este próximo mandato es el siguiente: