Manuela Arenas, reelegida hermana mayor de la Virgen de la Cabeza
La corporación ha celebrado elecciones recientemente con una única lista
La candidata ha rozado casi el 100% de los votos
La hermandad de la Virgen de la Cabeza celebró en la jornada del pasado domoingo cabildo general de elecciones, al que concurría una única candidatura, la presentada por la actual hermana mayor Manuela Arenas Martínez. De esta manera, la máxima representante de esta cofradía continuará al frente de la misma durante los próximos cuatro años, hasta 2029.
Las urnas, que permanecieron abiertas en horario de mañana en San Juan de la Palma, arrojaron el siguiente resultado una vez finalizado el escrutinio:
- Votos totales: 60
- Votos a favor: 59
- Votos nulos: 1
El equipo que acompañará a Arenas durante este próximo mandato es el siguiente:
- Teniente de Hermano Mayor: Eduardo José Araujo León
- Consiliarios: María Cristina Sánchez Fuentes, Salvador Cáceres Amaro, Eduardo Belascoain Gutiérrez
- Mayordomo: Juan Herrera García
- Secretaria: Laura del Rocío Anaya Jurado
- Fiscal: Juan Antonio Godoy Gómez Prioste: José Carlos Miranda Sánchez
- Diputado de Cultos y Formación: Francisco Navarro Carretero
- Diputado 1º de Romería: Javier Herrera Arenas
- Diputado 2º de Romería: José Manuel Herrera Arenas
- Diputada de Juventud: Lucía Araujo Jiménez
- Diputado de Costaleros: Juan Carlos Rodríguez López Diputado de Caridad: Manuel Plácido Pérez Riego
