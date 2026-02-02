María Auxiliadora de Nervión presidirá en la Catedral el pontifical del CL aniversario de la Asociación de Salesianos Cooperadores

La casa salesiana de Nervión en el corazón de la ciudad. La imagen de María Auxiliadora de Nervión presidirá en la Catedral la misa pontifica del CL aniversario de la creación de la Asociación de los Salesianos Cooperadores. Dicha misa tendrá lugar el próximo 9 de mayo, sábado, en el templo metropolitano de la Archidiócesis.

La celebración estará presidida por el Cardenal don Ángel Fernández Artime, S.D.B, quien fue Rector Mayor de la Congregación Salesiana, "en una jornada de especial relevancia para toda la Familia Salesiana y para los fieles devotos de María Auxiliadora, que se unirán para conmemorar ciento cincuenta años de historia de lo que siempre Don Bosco soñó. Este acontecimiento constituye un verdadero regalo que se nos concede vivir en este año 2026. Demos gracias a Dios por este don y por la constante intercesión de María Auxiliadora", señala la entidad, que de momento se encuentra trabajando en todos los pormenores de este evento tan especial.