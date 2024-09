May Rodríguez, nueva hermana mayor del Rocío de Sevilla

La hermandad del Rocío de Sevilla ha celebrado este miércoles, 25 de septiembre, cabildo general de elecciones en el patio de los naranjos de la iglesia colegial del Salvador, a la que concurría la única candidata presentada, Mª Reyes Rodríguez de las Casas. En total, han ejercido el derecho al voto 611 hermanos, de los cuales 589 votos fueron a favor de la candidata, mientras que fueron contabilizados 19 votos en blanco y 3 nulos.

La que será nueva junta de gobierno del Rocío de Sevilla / Fco. Javier Montiel

Queda así proclamada Mª Reyes Rodríguez de las Casas como Hermana Mayor, a falta de la aprobación del cabildo por parte de la autoridad eclesiástica. La junta de gobierno para el próximo trienio estará formada por los siguientes hermanos:

Teniente de Hermano Mayor: Francisco de Paula Reina Ruiz

Fiscal: Jorge Gordillo Cabello.

Mayordomo primero: Antonio Gutiérrez Borrego.

Secretaria primera: Ana María García Fernández.

Alcalde Mayor de Carretas: Juan Dunn Pavón.

Prioste primero: Manuel Lagares Ortega.

Diputado de cultos y formación: Faustino Gómez Martín.

Diputada de Obras Asistenciales: Inmaculada Quesada Marmolejo.

Consiliaria primera: Inmaculada Concepción Vázquez Gutiérrez.

Consiliario segundo: Raúl Rodríguez Lechón.

Mayordoma segunda: María José Rodríguez Barea.

Secretario segundo: Antonio Jesús Rivera Sosa.

Alcalde primero de carretas: Manuel Cabrera Carballo.

Alcalde segundo de carretas: José Antonio Ortiz Pablo.

Prioste segundo: José Ramón Bonilla Quintero.

Diputada de Juventud: Rocío López Picón.

"Gran emoción"

Tras conocerse los resultados, May Rodríguez de las Casas ha mostrado su gran emoción al ocupar este cargo, asegurando ante los presentes que las razones que la han movido a presentarse han sido dos “el cariño que profeso a mi Hermandad, en ella me he forjado como persona, como cristiana, y he ido creciendo en mi fe a la Virgen del Rocío siendo Ella mi refugio y mi guía; y la segunda, intentar devolver a la Hermandad todo lo que me ha dado, que es en pocas palabras, tener un gran compromiso cristiano”, ha afirmado.

May Rodríguez, la nueva hermana mayor / Fco. Javier Montiel

La nueva Hermana Mayor, que será la primera mujer en ostentar este cargo en la Hermandad de Sevilla, ha ocupado ya puestos de responsabilidad en las Juntas de Gobierno de Gabriel Rojas y Ricardo Laguillo, como Diputada de Obras Asistenciales. La nueva hermana mayor tomará posesión del cargo en el día de la Hispanidad, el próximo 12 de octubre ante la Virgen del Rocío, en el día que la hermandad de Sevilla realiza su peregrinación extraordinaria hasta la Blanca Paloma, mientras que el resto lo harán el día 17 de octubre en la Iglesia Colegial del Divino Salvador.

La cita electoral ha congregado a numerosos hermanos que han podido ejercer su derecho al voto durante toda la tarde. Las dos mesas conformadas abrieron a las 18:00 horas y se procedió a la votación en un ambiente de normalidad y gran afluencia de hermanos, pese a la amenaza de lluvia. Tras el escrutinio, el Delegado Episcopal y Rector de la Iglesia Colegial del Salvador, D. Pedro Juan Álvarez Barrera, procedió a la lectura de los resultados.