El Mercantil acoge la exposición conmemorativa del XX aniversario de la banda Esencia

El Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, en la calle Sierpes, acoge desde este viernes la exposición conmemorativa del XX aniversario de la banda Esencia, bajo el título 20 años de Esencia, más de 100 años de estilo. El acto de inauguración comenzó con unos toques de clarines de la escuadra de la propia formación, amenizando así el acto y sorprendiendo a los allí presentes.

El acto fue iniciado por Bruno González de la Peña, bibliotecario y responsable de Actividades Culturales del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. Posteriormente tomó la palabra Eusebio Álvarez-Ossorio Rojas-Marcos, comisario de la Exposición. Nada más comenzar el acto, se realizó la entrega de un obsequio a una serie de personas que han contribuido enormemente para que esta exposición sea una realidad. A continuación se emitió un breve documental que resumen la historia de la formación de forma amena e ilustrada.

Para cerrar el acto, volvieron a sonar unos toques de clarines de nuestra escuadra, dando así por concluido el acto y dando por inaugurada la exposición.

La muestra

La exposición cuenta con dos espacios muy diversos. En primer lugar se ocupa el patio central, en el que hay distintos puntos audiovisuales, desde unos reproductores con auriculares a un televisor en el que se muestra a Romualdo Puelles explicando el trabajo de un Luthier, pasando por un gramófono en el que se puede escuchar una reproducción de unos toques de clarines en homenaje al Brigada Rafael. También se muestra un tambor de grandes dimensiones en el centro del patio, situado junto a un panel en el que se expone el cómic en gran tamaño basado en la historia de la banda.

Además, como ya se adelantó semanas atrás, a la exposición le acompaña una página web, https://exposencia.com, en la que se pueden leer los textos de cada punto e incluso se pueden reproducir para agilizar la visita y hacerle más accesible para todas las personas. También se puede acceder directamente a cada historia y a la audioguía mediante los distintos códigos QR repartidos por la sala. Para finalizar, en el mismo patio central del Círculo Mercantil, se pueden recoger de forma totalmente gratuita una copia del cómic y del recortable realizados para la ocasión. Además, también se dará la opción de adquirir múltiples productos del merchandising de la formación con todo tipo de productos.