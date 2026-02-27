El Mercantil acoge la exposición de estrenos y restauraciones de la Semana Santa de Sevilla 2026

El Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla acogió en la tarde de este jueves la inauguración de la 9ª Edición de Estrenos y Restauraciones de la Semana Santa 2026, la exposición que constituye el buque insignia de Círculo de Pasión, el ciclo que organiza esta institución cada Cuaresma. La tercera muestra de este ciclo expositivo, que se podrá visitar hasta el 8 de marzo, reúne diversas piezas de un nutrido grupo de hermandades de la capital hispalense, que se lucirán esta Semana Santa. El horario de visitas es de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00. El día de clausura, hasta las 14:00.

La XX Edición de Círculo de Pasión llega a su ecuador con la puesta a punto de la ya tradicional exposición que reúne los estrenos y restauraciones que lucirán las hermandades de Sevilla por las calles de la capital, durante la próxima Semana Santa. Esta muestra cumple su novena edición desde que se planteara, en el año 2017, como vehículo de difusión del patrimonio de las hermandades y puesta en valor del sector artesanal tan importante en la ciudad.

Las hermandades que participan en la muestra «Estrenos y Restauraciones de la Semana Santa de Sevilla 2026» aportando sus enseres son: Padre Pío, San José Obrero (nuevo frontal del paso del Señor), La Paz (relicario de San Sebastián), La Hiniesta, San Roque, San Pablo, Las Aguas, Las Penas, San Esteban, Dolores del Cerro, San Benito, La Exaltación, Montesión, Esperanza de Triana, El Cachorro, El Sol, Los Servitas y La Resurrección. Al acto inaugural de la exposición asistieron varias otras personalidades.

Intervenciones

“Damos un aplauso a los trabajadores del arte sacro que consiguen, con sus obras, el reconocimiento internacional merecido y el mantenimiento de unos oficios que crean empleo y riqueza y que, si no fuera por su esfuerzo, unido a la labor de las hermandades, ya se hubiera perdido”, alegó José María González Mesa, presidente del Círculo Mercantil, encargado de dar la bienvenida a los asistentes y abrir un acto que contó con gran afluencia de público.

La muestra se encuentra comisariada por Antonio Garduño Lara, Rafael Jiménez Sampedro y José Roda Peña, contando con Juan José Román Llorca como comisario institucional. Además, este proyecto es impulsado por el Mercantil con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla y el Consejo General de Hermandades y Cofradías, así como con el patrocinio de Adeslas. Los comisarios de la muestra, representados en la intervención de Rafael Jiménez Sampedro, también pusieron en valor, al igual que González Mesa, la figura de los artesanos. “Bordadores, imagineros, escultores, tallistas, pintores y restauradores de Sevilla son hoy en día apreciados a nivel nacional e internacional por la calidad de sus obras y el esmero con que realizan una labor que viene desarrollándose en nuestra ciudad durante siglos”, mencionó Jiménez Sampedro.

El presidente del Pleno y delegado de Fiestas Mayores, Distrito Triana, y Distrito Los Remedios del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés del Pueyo, destacó la función de Círculo de Pasión como difusor del arte que encierran las hermandades de la ciudad, así como la importancia de la Fe: “En Sevilla todo parte de la Fe, porque tenemos muy claro el sentido de nuestra Semana Santa”.

Por último, intervino el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses: “Lo que pasa en Sevilla es posible, pero no frecuente, hay una sinergia entre las entidades públicas y religiosas que, más que una suma, es una multiplicación de virtudes, de talentos y trabajos, que ayudan a construir una identidad. […] Aquí hay una vida de Fe que se respira y se palpa en la ciudad, que en Semana Santa es una explosión de fervor y piedad popular. Esto es un regalo de Dios que debemos mantener, potenciar y cuidar”.