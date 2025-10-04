La Misión de la Esperanza de Triana a las Tres Mil Viviendas de Sevilla, en directo

Nuestra Señora de la Esperanza de Triana inicia este sábado la Misión de la Esperanza, una destacada iniciativa evangelizadora que llevará a la venerada imagen desde la calle Pureza hasta el Polígono Sur y las Tres Mil Viviendas de Sevlla. La presencia de la Virgen en estas zonas, de las más desfavorecidas de España, tiene como objetivo central llevar su nombre a quienes más lo necesitan, establecer programas de ayuda y labor social y despertar conciencias sobre las realidades de estas barriadas

La Esperanza de Triana recibirá culto durante dos semanas en las parroquias de Jesús Obrero y Pío X. Su retorno será el 18 de octubre. Posteriormente, participará en los actos del LXXV aniversario del Dogma de la Asunción en la Catedral de Sevilla.

Este sábado 4 de octubre comenzará con la misa de envío de la misión, programada para las 07:30 y presidida por el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses.

La Virgen saldrá de la Real Parroquia de Señora Santa Ana a las 08:30 recorriendo la Plazuela de Señora Santa Ana, Bernardo Guerra, Pureza, Troya, Betis, Plaza de Cuba, Asunción, Virgen de Luján, Puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros, entrada en el Parque de María Luisa por la Avenida de Rodríguez de Casso, Plaza de España, Avenida Isabel la Católica, Glorieta de Covadonga, Avenida de Don Pelayo, Felipe II, Nuestra Señora de las Mercedes, Cardenal Bueno Monreal, Coullaut Valera, Avenida de los Teatinos, entrada en la Parroquia de Santa Genoveva, Romero de Torres, Almirante Topete, Osuna, Lora del Río, Riscos Altos, Sierra de Gata, Glorieta Miguel Ángel Blanco, Poeta Manuel Benítez Carrasco, Nenúfar, Amaranto, Unión La Oliva, Barriada Nuestra Señora de la Oliva, Getsemaní, Ronda Nuestra Señora de la Oliva, Madre del Creador y entrada en la Parroquia de San Pío X a las 16:30.