Montesión traslada este jueves a San Martín a la Virgen del Rosario trece años después

La hermandad de Montesión ultima todos los preparativos de cara a la celebración del septenario en honor de su titular dolorosa, la Santísima Virgen del Rosario, uno de sus cultos de Regla más destacados. Como principal novedad, la imagen será trasladada esta tarde de jueves a la iglesia de San Martín, donde se desarrollará este culto trece años después. Como es sabido, la corporación cada año se instala provisionalmente en un templo de mayores dimensiones para garantizar un mayor aforo, comodidad y asistencia de los hermanos a estas citas marcadas en rojo.

La imagen, vestida de manera excepcional por Joaquín Gómez, porta a modo de estreno un pañuelo donado por el hermano Enrique Domínguez. El traslado comenzará a partir de las 20:00 de la tarde y el itinerario a seguir será el siguiente: Feria, Conde de Torrejón, Alberto Lista, Saavedra y Plaza de San Martín. El septenario comenzará a partir del domingo 19, concluyendo en la jornada del día 25. Todos los días la eucaristía comenzará a las 20:30, previo rezo del rosario quince minutos antes. El septenario estará predicado por don Alfonso Peña, párroco de San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola de Sevilla. La función principal de instituto tendrá lugar el domingo 26 de octubre, con predicación a cargo de fray Luis Javier Aguilera Fierro OP, Prior del Convento de Santo Tomás de Aquino de Sevilla.

Esa misma tarde, a partir de las 19:00, traslado desde la iglesia de San Martín a la capilla de Montesión con el siguiente itinerario: Plaza de San Martín, Saavedras, Alberto Lista, Castellar y Feria. El 1 de noviembre a las 07:30, por las calles de la feligresía de San Pedro Apóstol y San Juan Bautista, solemne rosario de la aurora.