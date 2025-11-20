Montserrat realizará un azulejo de la Virgen en el camino de la Abadía de Cataluña

Un regalo de Sevilla y de toda una hermandad que quedará para siempre en uno de los recintos sacros católicos más visitados de nuestro país. La hermandad de Montserrat realizará un azulejo conmemorativo de la peregrinación extraordinaria de Nuestra Señora de Montserrat a la Abadía de Montserrat, prevista para los días 12, 13 y 14 de diciembre.

Para tal fin, la junta de gobierno ha acordado designar a la ceramista María Isabel Parente Rioja como autora de este retablo cerámico que regalará la cofradía del Viernes Santo y que se pondrá en el Camí Ave María del Santuario, es decir, el sendero que conduce al lugar donde se venera a la Moreneta.

Maribel Parente estudió en la Escuela de Artes Aplicadas de Sevilla y perfeccionó su técnica en Italia con respecto al tratamiento de la pintura de los rostros y de la decoración renacentista. Así mismo, consiguió el título de “Decorador ceramista” por la Escuela de Gelves, presentando como trabajo de fin de curso un brasero mudéjar con el que ganó un premio en Francia, en la Exposición Internacional de Escuelas de Formación.

Ha trabajado en talleres de Sevilla y Canarias y ha colaborado en proyectos de restauración tan importantes como la Plaza España. Entre sus obras, destacan el retablo cerámico de grandes dimensiones de la Virgen de la Estrella de la Iglesia de los Paúles de la calle Pagés del Corro (2010); el retablo cerámico del Cristo del Mayor Dolor del Dulce Nombre para la Parroquia de san Lorenzo (2016); el retablo de la Virgen de los Dolores de las Penas de San Vicente para su Casa Hermandad (2017); el azulejo del Santísimo Cristo de las Cinco Llagas de la Hermandad de la Trinidad, para presidir la calle que lleva su nombre (2017); el retablo de la conmemoración del XXV Aniversario de la proclamación de Nuestra Señora de los Dolores de Camas como alcaldesa perpetua de la Villa (2024); o el retablo conmemorativo del Bendito Simpecado de la Hermandad del Rocío de la Macarena, en conmemoración del cincuenta aniversario del Hospital Virgen Macarena (2024), entre otras.

También fue miembro cofundador de la Asociación de mujeres ceramistas Caolín y vocal de cerámica de la Federación de Artesanos de Sevilla.