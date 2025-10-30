EL TIEMPO
Muere Adelaida Gallo, hermana mayor del Sagrado Corazón de Nervión

Obituario

Desempeñaba el cargo desde que resultó elegida en 2020, tras haberlo revalidado hace unos meses

La cofrade Adelaida Gallo, devota del Sagrado Corazon
La cofrade Adelaida Gallo, devota del Sagrado Corazon / Hermandad

Luto y tristeza por el barrio de Nervión. En estas últimas horas ha fallecido Adelaida Gallo Comesaña, hermana mayor de la cofradía del Sagrado Corazón de Jesús. La corporación ha notificado el fallecimiento de esta querida cofrade, sucediéndose en redes sociales infinidad de mensajes de ánimo y condolencias.

Gallo, que resultó elegida en las elecciones de 2020, revalidó su cargo en los últimos comicios celebrados en 2024. Descanse en paz.

