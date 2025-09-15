Muere José Luis Maestre, ex hermano mayor de San Benito

Luto y desolación en el barrio de la Calzá. La hermandad de San Benito ha comunicado el fallecimiento de José Luis Maestre Salcedo, cofrade que fuera hermano mayor de la corporación durante los años 2012-2020. Fue el antecesor en el cargo del actual máximo representante, José González, por lo que continuaba y permanecía muy vinculado al día a día de la cofradía.

Hermano desde 1978, y costalero en su día del Señor de la Presentación, Maestre fue elegido como hermano mayor en junio de 2012, y resultó reelegido cuatro años más tarde, en 2016. Bajo sus mandatos se desarrollaron numerosas actividades, entre ellas, la celebración del XXV aniversario de la coronación canónica de la Virgen de la Encarnación de San Benito, en 2019, con la consiguiente misa estacional en la Catedral y posterior regreso al barrio de la Calzá, estrenando la dolorosa la recuperación del manto de Padilla. Además, se intervino a la propia titular mariana, se restauró el ángel custodio de Buiza y se remozaron varios juegos de varas e insignias. Descanse en paz.