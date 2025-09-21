Así es la nueva corona de espinas para el Cristo de la Humildad y Paciencia de la Esperanza de Triana

La Hermandad de la Esperanza de Triana ha presentado este sábado la realización de una nueva corona de espinas para el Cristo de la Humildad y Paciencia, labrada en plata de ley de 930 milésimas, elaborada con alambre de 4 mm y 3 mm, empleados respectivamente para el cuerpo del ramal y para las espinas. La pieza ha sido ejecutada en los talleres de Orfebrería Ramos en el año 2025, con un esmerado trabajo artesanal que une la tradición y la devoción.

Detalle de la nueva corona de espinas

"La corona de espinas es uno de los símbolos más profundos de la Pasión de Cristo: representa el sufrimiento, la humillación y el sacrificio ofrecido por la redención de la humanidad. En ella se unen el dolor y la entrega, convirtiéndose en signo de humildad y de amor infinito", señala la corporación.

Precisamente, este estreno se da a conocer coincidiendo con la estancia del Cristo de la Humildad y Paciencia en Bruselas, debido a su participación en la exposición que acogerá el Parlamento Europeo sobre el arte sacro sevillano, un hito histórico que permitirá divulgar a nivel internacional piezas patrimoniales de primer orden en la historia de la Semana Santa. Dicha exposición, impulsada por el Ayuntamiento y que será inaugurada el próximo martes, ha contado con la coordinación esencial de la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro. Algunos de los enseres que se expondrán son el palio del Cristo de Burgos, la túnica de los cardos del Señor de la Sentencia, el frontal del paso del Cristo de la Sed o un respiradero del paso del Señor de Pasión.