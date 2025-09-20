La Iglesia en Sevilla cuenta desde este sábado con seis nuevos diáconos

La Iglesia de Sevilla ha celebrado en la mañana de este sábado la ordenación de seis nuevos diáconos: Cristian Rodríguez, Pablo Bernal, Erson Rosario da Cruz, José Manuel Ruiz, Alberto Torres y Pablo Noguera, quien fuera durante más de 30 años secretario del cardenal Amigo. En aproximadamente un año, serán ordenados sacerdotes, enriqueciendo así el clero diocesano sevillano. La solemne misa tuvo lugar en el trascoro de la Catedral y fue presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses.

La eucaristía contó con una numerosa representación del clero y la vida consagrada. Fue concelebrada por monseñor Ildo Augusto dos Santos Lopes, obispo de Mindelo (Cabo Verde); los obispos auxiliares, monseñor Teodoro León y monseñor Ramón Valdivia; el deán del Cabildo, Francisco J. Ortiz; y los rectores del seminario y del seminario redemptoris mater, Andrés Ybarra y Antonio Escribano, respectivamente.

Una vocación de servicio y comunión

Los seis ordenandos se han postrado en el presbiterio ante el arzobispo mientras la asamblea entonaba la Letanía. / Juan Carlos Muñoz

En su homilía, el arzobispo Saiz recordó que la vocación es una "iniciativa gratuita de Dios, que precede, acompaña y sostiene", y no el resultado de un "proyecto humano o de una estrategia organizativa". Subrayó la importancia de la comunión por encima de la "eficacia mensurable" y destacó que la caridad no es "opcional", sino una parte consustancial de la Iglesia, que siempre consideró a los pobres como "el tesoro".

Dirigiéndose directamente a los ordenandos, les instó a convertirse en "hombres de la palabra, del altar y de la caridad". Les aconsejó no caer en "la superficialidad o la improvisación" y dejarse transformar por la Palabra de Dios "para ser transparencia de Cristo". Además, les pidió encarnar la caridad, asistir "con devoción" en la Eucaristía e ir a "las periferias visibles e invisibles" sin delegar esta tarea en estructuras.

Sobre las promesas de respeto y obediencia, aclaró que "no se trata de un formalismo", sino de un acto que los incorpora "de corazón a la vida de la diócesis, en unidad con el presbiterio y los demás diáconos". Señaló también que la vivencia del celibato les permitirá consagrarse "totalmente al servicio de Dios y de los hermanos". Finalmente, les animó a adoptar un "estilo de sencillez evangélica", evitando la vanidad y la mundanidad, y concluyó que "el diácono no se busca a sí mismo; busca a Cristo y a los hermanos".

Un ritual cargado de simbolismo

Un momento de la ceremonia. / Juan Carlos Muñoz

La ceremonia estuvo marcada por momentos de profundo significado. Uno de los más emotivos fue cuando los seis candidatos se postraron en el presbiterio mientras la asamblea entonaba la Letanía de los Santos. Este gesto simboliza ser "pobres ante Dios y sostenidos por la comunión de la Iglesia celestial". Otros momentos destacados fueron la imposición de manos por parte del arzobispo y el revestimiento con la estola y la dalmática, en el que fueron ayudados por familiares y sacerdotes.

Al finalizar la misa, ya con los nuevos diáconos asistiendo en el altar, el arzobispo de Sevilla invocó a la patrona de la ciudad, la Virgen de los Reyes. Expresó su alegría afirmando: "Hoy es un día muy grande para nuestra familia diocesana. Es un gozo ver tanto miembro del pueblo fiel", y agradeció a las familias de los nuevos diáconos por la "importante labor que han tenido en su vocación".