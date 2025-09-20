Dividendos
La ordenación de seis nuevos diáconos, entre ellos el Hermano Pablo, secretario del Cardenal Amigo

Pablo Noguera fue el secretario personal del cardenal Amigo durante más de treinta años.

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz, ha conferido el Orden del Diaconado a seis alumnos del Seminario: Cristian Rodríguez, Pablo Bernal, Erson P. Rosario da Cruz, José Manuel Ruiz, Alberto Torres y Pablo Noguera.

Toda la familia diocesana se ha unido en oración pidiendo para ellos "un estilo de vida según el Evangelio, solicitud por los pobres y enfermos, y una profunda actitud de servicio, imitando a Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir", según explica monseñor Saiz.

