Así es el nuevo manto procesional para la Pastora de Santa Marina

Más novedades, en este caso, en la parroquia de San Pedro y relacionadas con la corporación letífica de la calle Amparo en el camino hacia la coronación. La hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina ha presentado y bendecido en la tarde de este miércoles el nuevo manto procesional para su imagen titular, la Divina Pastora.

Se trata de una obra donada por un numeroso grupo de hermanos, y ejecutado en el taller de Bordados Salteras sobre tisú verde como soporte. En mismo se combinan bordados de un antiguo manto adquirido para tal fin, con piezas de nueva factura. Esta nueva pieza, "que se une al rico ajuar de la Pastora primitiva, ha sido realizado en consonancia a las medidas de su conocido manto procesional azul, y se encuentra rematado en todo su perímetro por rica concha de oro. La Hermandad agradece, una vez más, a los hermanos donantes, tan bello gesto para con la Divina Pastora, a la par que reitera su agradecimiento al taller por su buen hacer", señala la nota.

Acto de presentación del nuevo manto para la Divina Pastora / Hermandad

"Este nuevo manto, fruto de una laboriosa ejecución artesanal, representa nos olo una renovación estética del ajuar de la Divina Pastora, sino también un testimonio de amor y entrega hacia la Madre del Buen Pastor. El tisú verde, símbolo de esperanza y vida, se funde con el resplandor del bordado en oro para ensalzar la majestad y duluzra de nuestra Pastora, reafirmando su realeza celestial y su cercanía con su rebaño", finaliza.

Más actos en San Pedro

De este modo, continúa la cofradía desarrollando el programa de actos previsto durante su estancia en la parroquia de San Pedro. Este próximo día 5 será presentado el número especial del Boletín de las Cofradías de Sevilla, dedicado a la corporación pastoreña. En la tarde del día 6 será el turno para el acto de imposición de la réplica de la medalla de la ciudad de Sevilla a la Divina Pastora, cabiendo destacar en este caso que será la segunda que reciba la imagen, ya que en 2021 le fue impuesta la “Medalla de la Ciudad”, concedida de manera directa por el Ayuntamiento en pleno.

El 8 de septiembre habrá Santa Misa, en cuyo transcurso será impuesta la Insignia de oro de la Real Liga Naval Española, y el día 10 de septiembre, jornada en la que comenzará el Solemne Triduo ofrecido por la comunidad parroquial a la Divina Pastora, será presentada la nueva saya bordada en oro por el taller Artebord, ofrecida por un grupo de hermanos con motivo de la Coronación Canónica. El día 11, además, al término del Triduo, se podrá disfrutar de un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Por último, en la noche del 13 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, tendrá lugar el Proemio de la Coronación Canónica, a cargo de Pablo Baena Rodríguez, Francisco Javier Segura Márquez y Maruja Vilches Trujillo, presentados todos ellos por la periodista y hermana Charo Padilla, acompañados por la Municipal de Sevilla.