El nuevo paso de Cristo de los Estudiantes estará expuesto en la Casa de la Hermandad

La hermandad de Los Estudiantes ha anunciado que a los efectos de recepción y comprobación del estado final que se encuentra la obra por la nueva Junta de Gobierno surgida tras las pasadas elecciones, se ha procedido al montaje del paso del Cristo de la Buena Muerte en la sala capitular de la Casa de la Hermandad, donde podrá ser contemplado de lunes a viernes, de 19:00 a 21:00.

De este modo, conforme a la Regla 62, la Junta saliente entrega a la nueva, no sólo de la documentación correspondiente a la Secretaría y Mayordomía, sino del patrimonio histórico y artístico de la Hermandad, y dentro de este último se hará entrega del nuevo paso para el Santísimo Cristo de la Buena Muerte

El paso fue aprobado por mayoría cualificada de 3/5 partes en el Cabildo General de hermanos celebrado el 28 de septiembre de 2022 y responde al proyecto artístico presentado, de acuerdo con la idea y dibujos originales de Antonio Gutiérrez de la Peña, y que, "tras largos y complicados meses de trabajos, se encuentra finalizado a falta de las cartelas secundarias del mismo e igualmente sufragado íntegramente sin que su coste haya supuesto recaudación extraordinaria alguna para los hermanos".

Bajo la dirección técnica del catedrático de Historia del Arte Andrés Luque Teruel, el nuevo paso ha sido ejecutado, en lo que se refiere a la carpintería en caoba y ébano, por el taller de Óscar Caballero, y por lo que respecta a la orfebrería en bronce, por los hermanos Pedro y José Manuel Ramos, de larga trayectoria en la Hermandad, colaborando este último además en los dibujos en el taller; con tallas en los respiraderos de D. Miguel Ángel Domínguez y en los bajo relieves centrales del canasto, de Guillermo Martínez Salazar, profesor titular del Departamento de Escultura de la Facultad de Bellas Artes. En los bordados de los faldones, estrenados ya con anterioridad, intervino el taller de Santa Bárbara.

