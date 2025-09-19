Así es el nuevo sombrero para la Pastora de Santa Marina: una obra novedosa

Una pieza interesantísima y de carácter excepcional que será la última que se retire antes de la coronación. La hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina presentó, al término del segundo día de triduo en el templo de la calle San Luis, nuevas donaciones por parte de hermanos a la imagen, en este caso, un cayado y un sombrero.

El nuevo cayado para la Pastora de estilo rocalla

El cayado, obra de Antonio Medina Vallecillo, ha sido labrado y repujado combinando plata y oro dentro del estilo rocalla que marca la línea de casi todos los enseres de orfebrería de la corporación. Se da la característica de que sus trazas están inspiradas en la aureola de oro, que ya estrenó la Virgen en 2003, y como curiosidad, la rosa naciente y el brillante natural, ubicados ambos en su remate.

Un sombrero singular

Por otra parte se ha entregado a la Divina Pastora un novedoso sombrero, donado por el hermano Félix Lerma, una pieza fuera de serie en lo que a este tipo de obra se refiere, creado en técnica de filigrana por el orfebre Manuel Casiano Fernández, jugando con diversos volúmenes y superposiciones. Este se compone de un ala de encaje con puntas de hojas y pétalos, el cual crea una silueta con mucha gracia con sus salientes y entrantes. La copa sigue el mismo patrón, todo muy calado y aireado pero su aspecto es macizo al ser visto desde lejos.

Detalle del nuevo sombrero, realizado con la técnica de la filigrana / Félix Lerma

Presenta también un lazo con su lazada, también recordando a la filigrana, colocado sobre él con gracia y movimiento, a imagen y semejanza de uno textil. En su ala, presenta flores de diferentes tipos, tamaños y formas. Tales como clavellinas, margaritas, rosas y azucenas, enriquecidas con pedrería engastada. Una pieza de gran envergadura y delicadeza técnica, empleando para realizarlo técnicas completamente artesanales.

Por último, los hermanos Alberto Camacho y Gloria Mendoza han regalado a la Santísima Virgen un broche, una pulsera y ramillete en plata de ley.