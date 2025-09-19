¿Por qué sale este viernes la hermandad de Las Aguas en Sevilla?

Una imagen de la Hermandad de Las Aguas en la Semana Santa 2025

Han pasado más de ochenta años desde aquel incendio que arrasó con la memoria material de la hermandad de Las Aguas y la obligó a recomenzar lejos de Triana. Aquella tragedia de 1942 calcinó enseres, imágenes y décadas de historia, pero también abrió un nuevo camino en Santiago. Ahora, con motivo del 275 aniversario fundacional, la cofradía regresa a sus raíces y lo celebra con un programa culminante este viernes.

El origen se remonta a 1750, cuando un grupo de fieles de San Jacinto se organizó tras ver escuchadas sus súplicas contra la sequía y dio forma a una cofradía penitencial. Un año más tarde, en 1751, realizaban su primera estación de penitencia en Miércoles Santo. Desde entonces, la corporación mantuvo presencia en el devocionario trianero hasta el incendio que destruyó la primitiva dolorosa. La vuelta a San Jacinto en este aniversario ha supuesto, según la hermandad, una reconciliación histórica y una oportunidad de "sentirse en casa".

Este viernes 19 de septiembre, a las 19:00, se celebrará misa de acción de gracias en el templo dominico. Al término de la eucaristía, saldrá en procesión extraordinaria el paso de misterio al completo, con la misma cruz y las bocinas tradicionales, evocando lo vivido en 2001 pero ahora partiendo de San Jacinto.

Recorrido previsto por Triana y Sevilla

La procesión comienza hacia las 21:00 y recorre las siguientes calles:

Pagés del Corro

San Jacinto

Rodrigo de Triana

Pelay Correa

Párroco Don Eugenio

Pureza

Plaza del Altozano

Puente de Isabel II

Reyes Católicos

Pastor y Landero

Adriano

Toneleros

Real de la Carretería

Velarde

General Castaño

Rodo

Dos de Mayo

Temprado, con entrada aproximada a las 02:40

El cortejo contará con la Agrupación Musical Juvenil Virgen de los Reyes en la cruz de guía y con la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Rosario de Cádiz tras el paso de misterio. Las representaciones invitadas se retirarán en la Plaza del Altozano.

Estrenos patrimoniales destacados

La procesión incluye estrenos de gran interés:

Una nueva saya para la Virgen del Mayor Dolor, reproducción de la conocida como de las cadenas (1903, Concepción Peláez), confeccionada en el taller de Salcedo y diseñada por Javier Sánchez de los Reyes.

El nuevo banderín de San Jacinto, obra de Joaquín Salcedo, con múltiples referencias dominicas.

Nuevos casquillos para la cruz del Señor, donados por los hermanos costaleros y elaborados por Orfebrería San Juan siguiendo el estilo de los años cuarenta.

En el plano musical, la banda del Rosario de Cádiz estrenará la marcha 'Aguas', compuesta para la ocasión por Manuel Jesús Guerrero Marín.

El itinerario permitirá contemplar al cortejo en enclaves simbólicos como Santa Ana, la Capilla de los Marineros, el puente de Triana, la Capilla del Baratillo, la Carretería y la entrada en Dos de Mayo. ¿Puede haber un regreso más emotivo que procesionar por los mismos lugares que vieron nacer a la cofradía hace casi tres siglos?