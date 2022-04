Las hermandades y cofradías, desde su fundación, son un permanente compromiso con la sociedad en la que están incardinadas.

Creo firmemente que la acción social de las hermandades sigue siendo la gran desconocida de la inmensa mayoría de las personas que no pertenecen a ellas o son simples espectadores de sus procesiones, y a veces, tristemente, incluso de algunos que solo se acercan a la cofradía para vestirse de nazareno. Los que con sarcasmo llamamos capiroteros.

El último ejemplo lo podemos tener en la Hermandad de Santa Marta, que no ha dudado en plena guerra por la invasión rusa de Ucrania en acudir a la llamada de la ayuda humanitaria y traer a Sevilla a refugiados para hacerse cargo de ellos en todo lo que necesiten. No han preguntado si son cristianos o no. No han hecho distinción alguna a la hora de socorrer a nadie. Hace años que nuestras hermandades ya comenzaron a recibir a niños bielorrusos a los que llenaban de salud tras la tragedia de Chernóbil.

Una noticia que aquí en Sevilla, en el seno de las hermandades y de los medios de comunicación, puede resultar normal, pero que no ha tenido el calado noticiable a nivel nacional que debería haber tenido.

Veremos noticias en medios nacionales sobre nuestras procesiones, pero poco veremos de acciones como la de Santa Marta, la del economato de las hermandades de este Lunes Santo, la labor a madres en dificultad de mi cofradía de La O, o la colaboración con el proyecto Zaqueo de reinserción de presos, por no decir el reguero asistencial que ha dejado la visita del Gran Poder a los barrios deprimidos. Quienes solo vieron el traslado de la imagen no supieron ver el fondo de esa misión, que no fue otro que el compromiso social.

Son sólo algunas muestras, pero hay muchas más. Como bien dice el lema de la cofradía del Tiro de Línea, nuestras corporaciones siempre trabajan "Por un mundo mejor".