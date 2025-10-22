Cofradías en el Polígono Sur

La Esperanza de Triana ha puesto de nuevo el foco en uno de los grandes problemas de la ciudad: el Polígono Sur. Antes que nada, felicitar a Sergio Sopeña y su junta de gobierno por el excelente trabajo realizado no solo durante dos semanas en la zona de la misión sino en todo el trabajo previo, y también el posterior que viene ahora, y que vienen realizando para estar con los más necesitados de una ciudad cuyas administraciones no son capaces de transformar a la velocidad que se necesita una situación tan negativa.

La Esperanza de Triana ha dado un baño de realidad, ha demostrado con su presencia a pecho descubierto que en esas calles como en el resto de la sociedad hay de todo, pero que son muchas las buenas personas que necesitan una oportunidad para demostrar que la mala yerba que también existe acabe secándose por el brote de la Esperanza.

Triana ha ido donde fueron los suyos con el exilio y ha demostrado que las hermandades siguen siendo la mejor herramienta para vertebrar una ciudad como Sevilla, donde todos caben. La homilía del salesiano Alfonso Francia ha sido el aldabonazo definitivo para, sin tapujos, reivindicar que no hay que hacer distinciones.

No ha tenido esta misión ningún ápice de folclorismo mal entendido. Todo ha sido natural, sencillo y humilde. Emotivo a más no poder con la visita al Hospital Infantil. En el Polígono Sur hay ya muchas hermandades trabajando, más de las que el lector podría imaginar. Salvador Diánez, párroco de San Pio X es testigo de primera mano de esta implicación social de las cofradías desde hace tiempo.

Creo que el comisionado para el Polígono Sur es consciente de la importancia que pueden jugar las cofradías allí. Y estoy seguro que la nueva hermandad del barrio, Bendición y Esperanza, será el germen futuro de una nueva forma de vivir en esa zona con un ejemplo de que las cosas pueden cambiar a mejor: la Esperanza de Triana lo ha demostrado.