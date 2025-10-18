La Esperanza es medicina para el alma

Se esperaba como uno de los momentos más importantes de la misión, pero todas las previsiones quedaron desbordadas. Lo vivido este sábado en el Hospital Infantil con la Esperanza de Triana quedará recogido para siempre en los anales de las cofradías, entre sus hitos más relevantes, la menos en su historia moderna. Era difícil mantener la compostura. Con los sentimientos a flor de piel. Con la emoción desbordada. Con las lágrimas resbalando por las mejillas. Fue un acto sencillo pero cargado de simbolismo. Una Esperanza a la que asirse cuando los pronósticos son los peores. La mejor medicina para el alma, para seguir adelante, para no peder precisamente eso, la Esperanza. Sólo por estos minutos que Alma, Reyes o Carmen han tenido frente a ellas a la Esperanza de Triana, todo ha merecido la pena.

Estas tres chiquillas realizaban la llamada simbólica a las andas de la Dolorosa trianera enclavadas frente a la escalera de acceso a las consultas externas del Hospital Infantil. La Esperanza de Triana llegaba a las inmediaciones del Hospital Virgen del Rocío en torno a las nueve de la mañana. Una hora antes, la venerada imagen trianera salía de la parroquia de Jesús Obrero para realizar un breve recorrido por las Tres Mil Viviendas para abandonar la que ha sido su casa durante los últimos 15 días.

La Esperanza de Triana deja atrás el Polígono Sur

Se marchaba la Esperanza del barrio con las luces del alba. Un amanecer que llevó hasta las mismas plantas del hospital. Con la Virgen recorriendo ya el interior del amplio sanatorio, los nervios se encontraban ya a flor de piel entre la multitud de personas que se congregaban para no perderse la histórica estampa. Poco a poco, este lugar elegido para recibir a la Dolorosa se fue llenando de batas azules y blancas, pero sobre todo, de niños y niñas, muchos de ellos muy pequeños, en brazos de sus padres o en carritos de ruedas. Como Álex, un niño que sobre los hombros no paró en todo momento de aplaudir. Todos con una flor en la mano para dársela a la Virgen. Ofrenda de amor. Uno de estos padres conseguía decir entre tanta emoción que para ellos y sus hijos la visita de la Virgen era "un chute de Esperanza".

Así se ha despedido la Esperanza de Triana de las Tres Mil Viviendas de Sevilla / José Ángel García

A esa hora de la mañana los autobuses de Tussam, el 1, el 37 o el 31, no paraban de dejar a fieles y devotos en las inmediaciones del Virgen del Rocío para vivir el momento. Los tambores de las Cigarreras anuncian la inminencia de la Virgen, que se vislumbra por la esquina con su estampa inconfundible. Tez morena. Exorno exuberante. Belleza a raudales. Personalidad sin complejos. Suena Esperanza de Triana Coronada, el santo y seña. Arrancan los aplausos, los vivas, se entornan los ojos, brotan las lágrimas.

Los pañuelos de la Virgen

Los profundos ojos de la Virgen ya los tenía a todos hipnotizados. Frente a frente, la Esperanza y todos estos niños que tanto la necesitan. Mucha salud, reina, madre y capitana. Este sábado 18 de octubre de 2025 no han podido encontrar mejor tratamiento. La terapia de la mano tendida, de la que ofrece su pañuelo para enjugar las lágrimas que ya se habían convertido en llantos desconsolados. También desde el interior del hospital. Agazapados tras las ventanas se percibían a algunos niños ingresados y sus familias que no pudieron salir al exterior por recomendación facultativa. A ellos también los bendijo este icono de devoción.

La gerente del Virgen del Rocío, Nieves Romero, explicaba a este periódico lo que significaba la ilustre visita. "Es un absoluto honor para nosotros recibir la visita de la Esperanza de Triana. Hemos preparado este recibimiento con muchísima ilusión. Nos hubiera gustado que fuera en la puerta principal o en una zona más vistosa, pero claro, fíjate la cantidad de gente que hay. No queríamos que interfirieran en la llegada de ambulancias y en el normal funcionamiento de un hospital que está acostumbrado a atender a pacientes muy críticos".

La ilusión por la visita ha sido la nota predominante en el hospital durante los últimos días: "Nosotros hemos preparado un ramo de flores, hay varias asociaciones que también han traído obsequios para la Virgen. Creo que ayer fue el único día en el que los pacientes no querían que les dieran el alta. Me lo contaba la jefa de pediatría. Lo hemos preparado todo con mucha ilusión. La esperanza, mantener la esperanza y la confianza en un centro como este para nosotros es muy importante. Entonces, pues sí, la visita siempre ayuda, todo ayuda".

Así ha sido la histórica visita de la Esperanza de Triana al Hospital Virgen del Rocío: "Por la salud de los enfermos y el personal sanitario" / José Ángel García

Los rezos se suceden ante las andas de la Virgen. Las pequeñas Alma, Reyes y Carmen hacen de embajadoras del resto de los enfermos. Ramón Valdivia, uno de los obispos auxiliares, dirige las oraciones. La Virgen recibe varios ramos y las flores de los niños, que se colocan con cuidado sobre las andas. La hermandad responde con un precioso presente. El hermano mayor, Sergio Sopeña, entrega a cada uno de los pequeños unos pañuelos bendecidos por la Virgen. El hermano mayor no puede ocultar su felicidad. Sabe que la presencia de la Virgen está curando en esos momentos mucho más que cualquier medicina. El momento sirve para que niños y padres olviden, aunque sea por unos minutos, el dolor y el sufrimiento.

Los sanitarios también lo agradecen. Estos profesionales, con el corazón curtido en mil batallas, también rompen a llorar. Aplauden y dan las gracias. Suena Pasan los Campanilleros mientras los hermanos del Baratillo, bendito relevo, mecen a la Virgen. Todo se ha desbordado ya. Nadie puede permanecer impasible. Ni los vecinos de la calle Torcuato Luca de Tena, que desde los balcones también lo sienten. En uno de ellos, un azulejo del Señor del Gran Poder bendice la casa. Su hermandad abrió este camino. El Señor fue a las periferias a buscar a las personas que sufren para que nadie las olvidaras. Puso el foco en los Tres Barrios. El aldabonazo de la Hermandad de San Lorenzo lo ha sabido seguir la Esperanza de Triana. Benditas devociones sevillanas. La semilla está plantada. Ahora hay que regarla, sobre todo las administraciones públicas que deben desempeñar el papel protagonista.

Se marcha la Virgen, pero deja los corazones llenos. La Esperanza es la medicina del alma.

Así ha sido el paso de la Esperanza de Triana por el Parque de María Luisa y la Plaza de España / Juan Carlos Vázquez

Recorre la Dolorosa de la Madrugada el interior del recinto hospitalario antes de salir al Porvenir por la calle Antonio Maura Montaner. Estas calles ya son conocidas por la Esperanza de su camino de ida a las Tres Mil. Territorios conquistados en los que la Virgen es acompañada por una marea de devotos. El paso por el Parque de María Luisa y la Plaza de España es el momento de las familias. Bellas estampas las que deja el momento.

El paso por el Rectorado y la Capilla Universitaria fue otro de los momentos destacados del día. Gaudeamus Igitur. Nunca mejor dicho: Alegrémonos, pues aquí está la Esperanza. La Virgen se encontró frente a frente con el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Angustia. A esta hora ya daban igual los horarios. El calor aprieta en la calle San Fernando y el Paseo de Roma. Visita a San Telmo y llamada de Juanma Moreno.

La Esperanza de Triana en la Universidad de Sevilla / Juan Carlos Vázquez

Cruzaba la Virgen el Puente de San Telmo en busca ya de su barrio. De la orilla en la que es reina. Betis, Troya, Pureza... La Esperanza ya está en su casa. Será por poco tiempo. El miércoles pondrá rumbo a San Jacinto. Desde allí, el sábado, partirá a la Catedral, donde estará en besamanos y se celebrará un triduo y una función conmemorativa por el 75 aniversario del Dogma de la Asunción. La vuelta a Triana, en paso de gloria, será el día 1 de noviembre.