Los Panaderos llegará a la Campana por Jesús del Gran Poder y el Duque el Miércoles Santo 2026

Más novedades en clave de logística cofradiera para la próxima Semana Santa. La hermandad de Los Panaderos ha comunicado la ampliación del itinerario de ida de la cofradía para el Miércoles Santo 2026, una decisión adoptada " con el firme compromiso de velar por el bienestar y cuidado del nazareno".

En este sentido, la corporación ha notificado, primero, el adelanto horario de la salida, fijándose definitivamente a las 19:45, es decir, quince minutos antes que el año pasado. Este adelanto significará igualmente una modificación del recorrido de ida hasta la Carrera Oficial, figurando de la siguiente manera: Orfila, Plaza Fernando de Herrera, Daoiz, García de Tassara, Amor de Dios, San Miguel, Jesús del Gran Poder, Plaza del Duque (lado derecho), Alfonso XII y Plaza de la Campana. De esta manera el cortejo alargará aún más su acceso a la Carrera Oficial, incluyendo la llegada a Jesús del Gran Poder por la calle San Miguel, y entrando por la acera más cercana a Alfonso XII.

Será el eje Trajano-San Andrés-Duque una de las zonas más activas del próximo Miércoles Santo, puesto que a las habituales (Carmen, Sed, San Bernardo y Buen Fin), se añade el paso por Jesús del Gran Poder de hermandades como el Cristo de Burgos y Los Panaderos, si bien cada una de estas accederá por una acera diferente a la Plaza de la Campana.