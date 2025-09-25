La Pastora de Santa Marina ya está en la Catedral: horarios, itinerarios y detalles de la coronación canónica

Tras meses de espera e infinidad de actos, cultos y eventos preparatorios, todo está más que dispuesto. La hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina cuenta ya las horas para la coronación canónica de su titular, la Divina Pastora, a celebrar el próximo 27 de septiembre en la Plaza del Triunfo, tal y como en su día ideó Sebastián y Bandarán. Esta coronación supone un hito histórico e imborrable para esta corporación, la primera que funda fray Isidoro de Sevilla tras la "piadosa ocurrencia" en la que se reveló la Virgen María con traje y título de Pastora, aportando a la religiosidad universal una iconografía puramente sevillana.

La Divina Pastora se encuentra ya en la Catedral de Sevilla, junto a la Virgen de los Reyes -aún en su paso procesional, en el trascoro- a la espera de que comiencen los cultos principales y más destacados. Tras visitar San Pedro, Santa Marina y el convento de la Encarnación, la próxima vez que la Virgen salga a la calle será el próximo sábado 27 de septiembre a las 17:30, ya en su paso procesional, desde la Puerta de Campanillas, para protagonizar un breve traslado hasta la zona dispuesta para la celebración del pontifical, que comenzará a las 19:00 de la tarde, y estará presidido por el arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses. Se dispondrán numerosas sillas y localidades para autoridades y representaciones invitadas, si bien podrá participar cualquier devoto y fiel que lo desee.

El acompañamiento musical de la Coronación Canónica de la Divina Pastora estará a cargo de la Orquesta Barroca de Cádiz y el Coro Barroco de Cádiz, dirigidos por Jaime Calderón, e interpretando la, titulada, "Misa In Coronatione Reginae", que incluye piezas clásicas de la corporación y otras de nueva factura, obra del maestro García Ortega. A ello se suma la intervención de la cantante Erika Leiva, que interpretará la plegaria "Pastora, nombre de Amor", pieza con música de Claudio Gómez Calado y letra de Francisco Javier Segura Márquez, que entonará acompañada al piano por el también hermano Emilio Damián Guerrero Sánchez.

Al término de la misa, la imagen será trasladada de nuevo a la Catedral por Santo Tomás, Avenida de la Constitución y Puerta de San Miguel. A las 22:30, cóctel de gala en la Fundación Cajasol.

La procesión extraordinaria

Ya en la jornada del domingo 28 de septiembre se celebrará la procesión extraordinaria de coronación canónica. La Virgen, nuevamente en su paso procesional recientemente restaurado, saldrá a las 17:45 por la Puerta de Palos, en dirección a su sede canónica, con el siguiente itinerario: Cardenal Amigo Vallejo, Alemanes, Hernando Colón, Plaza de San Francisco, Arquillo, Plaza Nueva (18:45), Granada, Sierpes, Cerrajería, Cuna, Orfila, Javier Lasso de la Vega, Amor de Dios, Correduría (20:45), Cruz Verde, Gonzalez Cuadrado, Divina Pastora, San Blas, Infantes, Almirante Espinosa (22:45), Plaza de Montesión, Feria, Aposentadores y Amparo (entrada 00:00). Existe una novedad en el itinerario con respecto al anunciado en un primer instante, y es que el cortejo no transitará finalmente por la Plaza de la Campana y Santa María de Gracia, debido al inicio de las obras del Bus de Tránsito Rápido (tranvibús) que conectará Santa Justa con la Plaza del Duque. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda Municipal de Coria del Río.

La Pastora portará la corona de coronación, realizada por Orfebrería Andaluza y con diseño de Joaquín de los Ríos, así como otros diversos estrenos y novedades.