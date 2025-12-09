La Pastora de Santa Marina entrega, un año más, las pastas del Pregón de las Glorias 2026

La Hermandad de la Divina Pastora y Santa Marina hizo entrega en la noche del 7 de diciembre de las pastas del Pregón de las Glorias de Sevilla 2026 al pregonero designado, el periodista Moisés Ruz. El acto tuvo lugar al término de la Solemne Función en la Víspera de la Inmaculada Concepción, celebrada en la capilla de la corporación en la calle Amparo, y en el marco de los cultos que esta corporación desarrolla en torno al 8 de diciembre, con especial atención también al besamanos de la Virgen, prolongado durante todo este fin de semana. También se celebró la Exaltación de la Juventud de la Pastora el día 6, a cargo de Daniel Villanueva, y se presentó el remozamiento del manto de "las cintas" de la Pastora, tareas desarrolladas por las Hermanas Rama.

La entrega, desarrollada en un ambiente de cercanía y solemnidad, contó con la presencia del presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez, así como del hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Sevilla Sur, el presidente de la Asociación de María Auxiliadora de Triana y numerosos fieles y representantes de instituciones devocionales de la ciudad. Con este gesto, la Hermandad de la Divina Pastora inicia de manera simbólica el camino hacia el Pregón de las Glorias 2026, que tendrá lugar el próximo 17 de abril en la Iglesia Colegial del Divino Salvador.