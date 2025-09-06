La Pastora de Santa Marina recibe la réplica de la Medalla de la ciudad de Sevilla

El delegado de Fiestas Mayores y sexto teniente de alcalde, Manuel Alés, ha hecho entrega en la tarde de este sábado de la réplica de la Medalla de la ciudad de Sevilla a la Divina Pastora de Santa Marina, concedida al Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad, y que es también entregada a cada imagen mariana que recibe la gracia de la coronación canónica. Ya en 2021 le fue concedida la Medalla de manera directa por el Ayuntamiento.

"Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Sevilla por este gesto de devoción y amor a la primera Pastora del Mundo. A Ella pedimos que colme de sus bendiciones a toda nuestra ciudad, la que vio nacer su devoción y partir desde aquí a todo el mundo, y a sus vecinos", señala la corporación, que desarrolla en esta jornada una serie de eventos como el concierto, a partir de las 21:00, que ofrecerá la Banda Municipal de Coria del Río, formación encargada de interpretar sus sones tras la Pastora.

Fotografía de familia tras el acto de entrega / Hermandad

De este modo, continúa la corporación pastoreña desarrollando el programa de actos previsto durante su estancia en la parroquia de San Pedro. Tras la presentación del número especial del Boletín de las Cofradías y la entrega de la Medalla, o el estreno del nuevo manto, el 8 de septiembre habrá Santa Misa, en cuyo transcurso será impuesta la Insignia de oro de la Real Liga Naval Española, y el día 10 de septiembre, jornada en la que comenzará el Solemne Triduo ofrecido por la comunidad parroquial a la Divina Pastora, será presentada la nueva saya bordada en oro por el taller Artebord, ofrecida por un grupo de hermanos con motivo de la Coronación Canónica. El día 11, además, al término del Triduo, se podrá disfrutar de un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. Por último, en la noche del 13 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, tendrá lugar el Proemio de la Coronación Canónica, a cargo de Pablo Baena Rodríguez, Francisco Javier Segura Márquez y Maruja Vilches Trujillo, presentados todos ellos por la periodista y hermana Charo Padilla, acompañados por la Municipal de Sevilla