La Pastora de Santa Marina recupera el manto rojo para el ajuar de la Virgen

Una nueva jornada de novedades y de ilusión por la calle San Luis. La hermandad de la Pastora de Santa Marina, al término del tercer día de triduo extraordinario de coronación, ha presentado otros dos nuevos proyectos englobados en los actos preparatorios de dicha coronación canónica.

En este sentido, se ha dado a conocer la restauración del manto azul, procesional de la Divina Pastora, y la presentación del nuevo manto bordado sobre terciopelo rojo, obra ambas del taller de bordados de las Hermanas Rama. "Con esta presentación se cumplen dos anhelos de muchos de nuestros hermanos, ya que al fin queda restaurado el manto azul de la Santísima Virgen, que vuelve a lucir con el esplendor de cuando fuera realizado, siendo ya también por fin una realidad, el sueño de muchos otros de ver nuevamente un manto rojo en el ajuar de la Divina Pastora", señala la cofradía.

También esta última jornada del triduo coronatorio ha servido para presentar la restauración del collar de esmaltes azules de la Virgen, habiéndose realizado unos pendientes a juego, siendo todo ello regalo del Grupo Joven y obra de Ana Cerrejón. También se ha recibido visita y regalo de la hermandad de Santiago, de Castilleja de la Cuesta, y ha sido presentado el estandarte corporativo, tras su restauración por Bordados Santa Clara.