Pedro Manzano da por concluida la restauración de la Esperanza Macarena

La restauración de la Virgen de la Esperanza Macarena ya ha concluido. Así lo ha confirmado Pedro Manzano, profesional que ha llevado a cabo estos trabajos con la tutela del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y una comisión de expertos. En un comunicado publicado este jueves, ha informado de que dicho cometido ha llegado "a su fin y que la Virgen volverá muy pronto a ocupar el lugar que jamás ha dejado en el corazón de los macarenos y de todos sus devotos".

"Cuando se me encomendó la restauración de Nuestra Madre y Señora de la Esperanza, asumí el encargo con la serenidad y el respeto que Ella merece", reconoce el restaurador, quien comprendió entonces "la magnitud del desafío y la responsabilidad que se me confiaba". "Durante este tiempo, cada jornada ante la imagen ha sido un acto de profundo compromiso. He procurado, con la mayor sensibilidad posible, restituir su integridad devocional y devolver esa mirada que tantos reconocen como refugio, consuelo y promesa. Mis manos han sido guiadas teniendo siempre en cuenta la profunda veneración de sus devotos y el deber de preservar aquello que generaciones enteras han custodiado con fe", asevera Manzano.

El restaurador agradece a la hermandad la confianza depositada en su personal; a los miembros de la comisión de seguimiento; a la comisión consultiva, a la junta de gobierno, "que me ha acompañado con criterio y rigor en este proceso"; y a los hermanos y devotos, "cuya paciencia, respeto y afecto han sido un estímulo constante". "Haber servido a la Esperanza Macarena ha sido un honor profesional y humano que difícilmente podré olvidar", manifiesta este profesional.

La reposición al culto

Acabada la restauración, queda por saber la fecha en la que la Virgen de la Esperanza será respuesta, una jornada que será histórica para los macarenos y cofrades, la cual anunciará la hermandad los próximos días.

El comunicado de Pedro Manzano se publica el mismo día en que la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría ha suspendido la conferencia de Francisco Arquillo sobre la controvertida intervención que realizó en la sagrada imagen el pasado junio, la cual derivó en una de las mayores crisis que ha sufrido la corporación de la Madrugada. Aquella situación dio origen al trabajo realizado por Manzano desde agosto. El acto estaba previsto este viernes, a las 19:00, en la Casa de los Pinelo.