Suspendida la conferencia de Arquillo sobre la restauración de la Macarena por requerimiento de la hermandad

Francisco Arquillo se queda sin conferencia en la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría. El restaurador iba a intervenir en la Casa de los Pinelo este viernes para explicar la controvertida intervención que practicó en la imagen de la Esperanza Macarena el pasado junio, la cual sumió a la corporación de la Madrugada en una de las crisis más importantes vividas el último siglo. Este acto ha tenido que suspenderse tras recibir la institución que lo organizaba un requerimiento de la cofradía en la que se recuerda que el trabajo del referido restaurador está sometido a una cláusula de confidencialidad y es objeto, también, de un estudio jurídico por posible negligencia.

Era una de las citas más esperadas de la semana. Tras las elecciones del pasado domingo en la Hermandad de la Macarena, que dieron la victoria a Fernando Fernández Cabezuelo como nuevo hermano mayor, el que ha sido restaurador de la Virgen de la Esperanza hasta el pasado junio iba a impartir una conferencia este viernes en la sede de la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, como miembro de la misma. El título de dicha intervención era el siguiente: "Investigación científico-técnica y tratamiento conservador de las imágenes de Nuestra Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena". Para muchos cofrades y, sobre todo, hermanos de la Macarena, era una oportunidad de conocer la versión de Francisco Arquillo sobre el polémico trabajo realizado a principios de verano. Para otros, motivo de agrandar una polémica tras unos comicios en los que han concurrido tres candidaturas y en vísperas de la reposición de la sagrada imagen al culto tras la restauración acometida por Pedro Manzano desde el pasado agosto.

Finalmente, esta conferencia no se llevará a cabo. El motivo, la advertencia realizada por los abogados de la Hermandad de la Macarena. Así lo ha referido la citada academia en un comunicado publicado este jueves. "Queda suspendido el acto en vista del requerimiento letrado que se adjunta", manifiesta la institución, que reproduce el escrito enviado la tarde del miércoles. En él, los representantes legales de la corporación de la Madrugada alertan de "la controversia existente en relación con el potencial incumplimiento de la obligación de confidencialidad y obligación de secreto profesional asumida como consecuencia de la participación de dicho académico [Francisco Arquillo] en la actividad programada para este viernes, ejecutada en virtud de contrato de fecha 6/6/2025, suscrito con la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS)".

"Objeto de estudio jurídico"

"La participación del sr. Arquillo y de su hijo en la ejecución material de dichos trabajos, objeto indudable de la conferencia organizada por esa academia, está siendo objeto de estudio jurídico por la posible comisión de negligencia profesional y/o incumplimiento contractual, que se determinarán definitivamente una vez finalicen los trabajos de restauración llevados a cabo actualmente por el doctor Manzano y el IAPH, como imaginamos conoce de la repercusión de los mismos en distintos medios de comunicación, no sólo a nivel local, sino internacional", abunda el requerimiento.

En este sentido, los letrados de la Macarena advierten que la celebración de la citada conferencia puede conllevar un "incumplimiento muy severo" de la claúsula de confidencialidad suscrita por las partes en conflicto, al no contar con la autorización de la hermandad para revelar dichos datos. Este requerimiento también ha sido enviado al profesor Arquillo y a la FIUS, según se manifiesta en el escrito.

Quejas de los académicos

La Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, en el comunicado que informa de la suspensión, "lamenta profundamente las manifestaciones que se vienen produciendo con este motivo, haciendo votos porque se restablezca la concordia que debe regir las relaciones personales e institucionales".

Un capítulo más en una crisis que parece acercarse a su fin con la inminente reposición al culto a la Virgen de la Esperanza, que será anunciada en próximos días.