La película de Los Gitanos descubrirá "factores de la hermandad desconocidos"

Un ambicioso proyecto que, en poco más de ochenta minutos, condensará más de dos siglos y medio de historia. La hermandad de Los Gitanos presentará el próximo jueves, 30 de noviembre, la película La Hermandad de Los Gitanos, un largometraje que ha causado expectación entre los hermanos y cofrades y en el que se han depositado muchos esfuerzos e ilusiones. Porque la cofradía de Los Gitanos es, desde luego, una hermandad de cine por todo cuanto ha pasado y todo cuanto merece contar.

La película, que ha sido rodada y editada durante estos últimos meses, "no está hecha ni dedicada a ninguna efeméride, solo cuenta la historia de la hermandad desde sus orígenes hasta hoy día. Se van a descubrir muchísimos factores de la hermandad a lo mejor desconocidos para el pueblo en general. Los avatares de esta hermandad han sido tremendos, lo que ha forjado y madurado en lo que vemos hoy día. En sí lo que la película enseña es que, a pesar de todo lo que ha pasado y padecido, la hermandad ha ido renaciendo hasta alcanzar en el nivel que está", apunta Carlos Valera en declaraciones a este periódico. Valera y Enrique Casellas son los encargados de producir, guionizar y editar este documento gráfico que aglutina la realidad histórico-social de una cofradía capital de la Semana Santa sevillana, tanto por sus particularidades como por su significación.

En la película "hay contenidos de todo tipo: histórico, actuales, hay estudios de imágenes bastante potentes, la recreación de la fotografía de Haretón en 360 con la idea de ofrecer todos los ángulos... Creo que ha sido algo bastante aceptado", prosigue Valera. "Comparto guion con Enrique Casellas, quien ha puesto la voz de los textos locutados. En el documental se recitan versos o fragmentos de Aquilino Duque, Chaves Nogales o del propio pregón de Enrique. Está muy variopinto, hay muchísimas cosas interesantes. Además, durante su proyección vamos a pasar por todos los estados: reiremos, lloraremos, nos emocionaremos, nos enamoraremos... Cumple todas las expectativas".

Se trata, además, de un formato inexplorado para el prolífico Carlos Valera, que aunque no suele seguir un discurso cronológico en sus obras, en este caso está "satisfecho. El formato es novedoso para mí. No me gusta seguir película con guion cronológico pero en esta ocasión me ha gustado. Nos va a enganchar desde el principio".

Toda persona interesada en asistir al estreno de la película, que será de noviembre a las 20:00 y a las 22:00 (dos pases), deben retirar sus invitaciones, a partir de este miércoles 22 de noviembre, en la tienda de recuerdos de la Hermandad, siendo el donativo estipulado de 5 euros. El horario de apertura de la tienda es de lunes a domingos de 10:00 a 13:00 y de 17:30 a 20:30. Cada persona podrá retirar un máximo de 6 entradas. El film-documental, una vez estrenado el próximo 30 de noviembre se podrá adquirir en la tienda de recuerdos de la hermandad. No obstante, desde este momento se puede realizar la reserva en la misma tienda de recuerdos abonando el precio de 15 euros.