Las Penas arranca el 150 aniversario con un inolvidable acto literario y musical

Sinfonía de la palabra. Ese fue el título elegido para el acto inaugural del 150 aniversario de la hermandad de Las Penas, evento que tuvo lugar este pasado sábado en el Claustro del Antiguo Convento Casa Grande del Carmen, hoy sede del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo, lugar de especial valor para la corporación, pues allí fue venerado en sus orígenes Nuestro Padre Jesús de las Penas.

El lugar elegido interpela al barrio de San Vicente y recuerda el lazo espiritual que une a la Hermandad con la Orden Carmelita. El programa desplegó un recital literario-musical con tintes emotivos, una propuesta que combinó historia, música y hermandad. Fue presentado por la periodista Mabel Mata, voz que condujo tanto el recuerdo como el presente, desplegando un recorrido por la trayectoria de la Hermandad y de Sevilla. A su lado, la escritora, periodista y académica Eva Díaz Pérez ofreció la palabra, "hilvanó relatos, evocaciones y el valor de heredar una tradición para con ello proyectarla al futuro", señala la cofradía.

La Joven Orquesta Filarmónica "Campos Andaluces" (OFCA), dirigida por Pedro Gálvez Jiménez, ofreció las intervenciones musicales que acompañaron la narración, subrayando momentos clave con pasajes sinfónicos que calaron en los presentes. Música y palabra se amalgamaron para rendir homenaje a siglos de devoción. El acto inaugural reunió tanto hermanos de la Hermandad, como ciudadanos de Sevilla, en especial del barrio de San Vicente, así como del espectro cultural.

El acto "no fue solo una mirada retrospectiva; fue también una declaración de intenciones: mantener viva la tradición, reforzar la identidad del barrio de San Vicente, conectar con la ciudadanía, y dejar un testimonio cultural, artístico y espiritual que perdure". Con esta inauguración arranca un extenso calendario de actos conmemorativos que la Hermandad diseñó para estos meses. "No solo habrá la preceptiva liturgia y devoción: se esperan iniciativas culturales, artísticas, formativas y religiosas, todas proyectadas hacia Sevilla, hacia los hermanos, pero también hacia todos quienes quieran vivir nuestra Hermandad como algo propio". Entre dichos actos, el rosario de la Virgen de los Dolores