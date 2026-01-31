Los pregoneros de las Glorias entregan a Moisés Ruz el jarrillo de lata para el pregón

El Restaurante Victoria 8, en el barrio de Triana, albergó este pasado viernes 30 de enero el acostumbrado encuentro que varios pregoneros de las Glorias hispalenses mantienen en honor del elegido por el Consejo General de Hermandades y Cofradías para el año en curso, en el caso de este 2026 el periodista Moisés Ruz Lorenzo, quien habrá de pronunciar su Pregón de las Glorias el próximo viernes 17 de abril en la Iglesia Colegial del Divino Salvador ante el simpecado del Rocío de Sevilla-Sur. Durante la noche tuvo lugar la entrega del jarrillo de lata -con su nombre y el escudo de su hermandad de gloria, en su caso el de la Divina Pastora de Triana- donde el pregonero saciará su sed en el atril del Divino Salvador, el cual le fue entregado por Fernando Vaz Calderón como antecesor directo suyo.

Moisés Ruz recibe el jarrillo de lata para su pregón

En la cena estuvieron presentes los pregoneros José Joaquín Gómez González (1975), Vicente Luis García Caviedes (1981), Fernando María Cano-Romero Méndez (1985), Carlos Peinado Sánchez-Lamadrid (1996), Rafael de Gabriel García (1997), Tomás del Rey Tirado (1998), Carlos López Bravo (2003), José Antonio Rodríguez Benítez (2007), Abel González Canalejo (2011), Antonio Gila Bohórquez (2013), Carlos Crivell Reyes (2014), Álvaro Carmona López (2015), Antonio García Rodríguez (2016), Miguel Andreu Fernández (2017), Juan Manuel Labrador Jiménez (2018), Fernando Vaz Calderón (2025) y el propio homenajeado, Moisés Ruz Lorenzo.

En los postres, todos los pregoneros, del más reciente, Vaz Calderón, al más antiguo, Gómez González, le dedicaron palabras de aliento y apoyo, siendo Ruz Lorenzo quien cerró el turno de intervenciones. Entre los asistentes, por cierto, destacó la presencia del próximo pregonero de la Semana Santa, José Antonio Rodríguez, y del candidato a la presidencia del Consejo Carlos López Bravo, que no quisieron ausentarse en esta cita como pregoneros letíficos que fueron hace diecinueve y veintitrés años, respectivamente. Tampoco olvidaron los pregoneros dedicar una oración por el alma de las víctimas de los accidentes ferroviarios acaecidos en este mes de enero que ya concluye.