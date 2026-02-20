Recogen firmas para impulsar la creación de una Asociación de Fieles del Cautivo de San Ildefonso

Una de las devociones más íntimas pero extendidas de Sevilla que se organiza de manera definitiva para dar cuerpo a décadas de veneración. Numerosos cofrades y devotos están impulsando la recogida de datos y firmas para iniciar los trámites oportunos de cara a la creación de una posible Asociación de Fieles que rinda culto, de manera organizada y estructurada, a la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo, con sede en la parroquia de San Ildefonso.

Documento que está siendo cumplimentado por los fieles que así lo desean

Precisamente ha sido este primer viernes de Cuaresma, fecha destacada en el calendario de los fieles, cuando se ha compartido esta noticia. Hasta el momento ya se han recogido más de 450 adhesiones, lo que da buena cuenta del movimiento devocional y la fuerza espiritual que despierta esta imagen, que todos los viernes del año -y más especialmente en Cuaresma- recibe cientos de visitas en el templo. La intención primigenia de esta iniciativa es conseguir el aval eclesiástico necesario para poder constituir formalmente esta Asociación, que aún no está creada. Es decir, se pretende conseguir el apoyo social suficiente para que Palacio estime la petición y que pueda establecerse la citada Asociación de Fieles, entidad base de agrupación y organización pública de fieles.

El Cautivo, que recibe culto en San Ildefonso desde 1909, antiguamente se veneraba en San Hermenegildo, y llegó hasta la collación de la Alfalfa en una multitudinaria procesión el día 26 de marzo. Es una imagen del siglo XVII, anónima, y cada viernes, especialmente los de marzo, es visitado por cientos de devotos y cofrades.