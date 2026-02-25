La Redención presenta el diseño de la insignia de la coronación canónica de la Virgen del Rocío

La hermandad de la Redención ha presentado en estas últimas horas el que será su nuevo proyecto patrimonial: el diseño del guion conmemorativo de la coronación canónica de María Santísima del Rocío, una obra que se incorporará al catálogo artístico de la cofradía y se incluirá entre sus tramos. El diseño corre a cargo del escultor, imaginero y diseñador Fernando Aguado Hernández, y pretende permanecer como la pieza que recuerde aquel 5 de julio de 2025, fecha en que fue coronada la dolorosa de la calle Santiago.

Diseño de esta nueva insignia para la cofradía / Fernando Aguado

La insignia sigue las formas de un Simpecado, pero de dimensiones más reducidas. El dibujo imita las líneas sinuosas de entrantes y salientes propios del diseño de las bambalinas del paso de palio, utilizando todos los recursos ornamentales de los bordados, como los cuernos de la abundancia, las flores o la concha invertida, "que hace alusión a la Santísima Virgen como divina perla, a la Fe, a la Resurrección y al Apóstol Santiago, titular del templo y la Hermandad", señala la hermandad.

Preside la pieza una pintura de la coronación de la Virgen, utilizándose en este caso una existente como ejemplo descriptivo. Debajo de la misma "encontramos un texto que hace referencia a la conmemoración de la efeméride (Coronación Canónica María Stma. del Rocío V-VII-MMXXV). El remate del asta es una corona de imperiales con el orbe y resplandor, sobre el que se alza la cruz. La obra se adorna con un juego de cordonería y seis borlas que entran y salen del bordado, moteadas en seda roja a juego con los bordaros que dibujan el perímetro de la insignia", finaliza.