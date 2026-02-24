Ya hay fecha para la bendición de la nueva puerta de salida para Bellavista

La hermandad de Bellavista ha compartido recientemente una serie de fotografías en las que se contempla el estado actual de las obras para la futura puerta de salida de la cofradía. Tal y como ya se acordó y anunció, la corporación saldrá el próximo Viernes de Dolores, al fin, desde el interior de la parroquia del Sagrado Corazón, su actual sede canónica, tras varios años saliendo desde una carpa debido a las reducidas dimensiones de la puerta de acceso a dicha iglesia.

Estado actual de los trabajos de la puerta / Hermandad

En este sentido, ya se observa con nitidez el lugar por donde saldrá la cofradía, en concreto, en uno de los laterales del templo. Durante estas semanas se ha venido realizando el cerramiento exterior del jardín de la parroquia con la consiguiente colocación de cancelín, nivelación de pendientes y la preparación del terreno para la posterior colocación del adoquinado. Actualmente, las labores están consistiendo en el traslado de la farola exterior y, una vez terminado, se rebajará el acerado. Además, se han realizado mochetas y colocado vigas de cara a la colocación de la puerta, que se encuentra en su fase final de ejecución. Todo esto a falta de la demolición del muro y posterior colocación de la puerta, para finalmente enlucir y pintar la pared. Un proceso que se ha retrasado debido a la inclemencia meteorológica de las pasadas semanas, que ha impedido a los operarios trabajar con plena seguridad.

Habida cuenta de esta información, la hermandad ha anunciado su bendición e inauguración el próxoimo viernes 13 de marzo, a las 21:30 de la noche, cumpliendo así un anhelo reciente de esta hermandad, y que escribe un nuevo capítulo en su historia.