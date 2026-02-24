El Cristo de las Aguas, por primera vez con corona de espinas: una estampa inédita

En estos días de Cuaresma ya madura y avanzada se suceden de manera invariable numerosos cultos en nuestras cofradías. Esta semana una de las protagonistas es la hermandad de Las Aguas que, desde hoy martes, consagra solemne quinario en honor al Santísimo Cristo de las Aguas, que ha dispuesto un altar cargado de símbolos pero, sobre todo, con un detalle que no debe pasar inadvertido para los más apasionados de las instantáneas insólitas.

Y es que, por primera vez en la historia, el Santísimo Cristo de las Aguas luce corona de espinas. La talla de Illanes luce este atributo que fuera regalado por la hermandad de Pasión y Muerte con motivo del 275 aniversario fundacional desarrollado en San Jacinto, y realizada por Mariano Sánchez del Pino. Desde la talla de la imagen allá por 1940 y la incorporación como titular a la cofradía, nunca se le había contemplado con esta pieza, elemento central de la pasión. Bien es cierto que las anteriores tallas del crucificado (la que resultó pasto de las llamas en 1942 y la primitiva) sí habían portado corona de espinas, pero no era el caso de la efigie actual.

El crucificado, con la corona de espinas donada por Pasión y Muerte / David Camacho

La hermandad para este altar ha querido recrear el antiguo misterio de la corporación: el Señor crucificado, con Santa María Magdalena a sus pies, San Juan Evangelista acompañando el dolor y Nuestra Madre y Señora del Mayor Dolor vestida de hebrea, en actitud de recogimiento y profunda entrega. A los pies de la Cruz se dispone el cráneo de Adán, símbolo de la humanidad redimida por la Sangre de Cristo y del nuevo nacimiento que brota de su sacrificio; un cáliz que simboliza el sacrificio eucarístico representando la sangre y el agua derramada. El paisaje de fondo envuelve la escena e invita a la contemplación, ayudándonos a meditar con mayor profundidad el misterio de la Crucifixión.

El quinario al Cristo de las Aguas se extenderá hasta el próximo sábado, comenzando todos los días a las 20:00 excepto el sábado, que será a las 18:00, y estará presidido por don Leonardo Sánchez, Delegado de Medios de Comunicación de la Archidiócesis de Sevilla. El domingo, 1 de marzo, a las 9:15, función principal de instituto en la parroquia del Sagrario.