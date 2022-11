La reforma de la Semana Santa en la pretemporada del Palermasso

La Semana Santa de Sevilla está ante su gran transformación. Todas las jornadas, de Domingo de Ramos a Sábado Santo, se encuentran en una fase de análisis para confeccionar los mejores itinerarios y horarios posibles para evitar cruces, parones y retrasos en la carrera oficial.

La serie de El Palermasso no es ajena a ello, por lo que han adelantado su octava temporada con un nuevo capítulo que invita a reflexionar sobre estas cuestiones. "¡Algo hay que hacer!", exclama el actor y presentador Antonio Garrido, que protagoniza este sketch en la barra de un restaurante gallego.

"Las hermandades tienen que cumplir su tiempo de paso y sus recorridos y algunas no lo están cumpliendo", expone con un notable enfado. "Más estación de penitencia y menos hay que ver lo bien que van mis pasos", sentencia Garrido mientras continúa explicando al camarero la problemática de la jornada en cuestión.

Este cofrade no entiende como los hermanos mayores toman posturas inmovilistas ante los necesarios cambios, indicando que algunos dicen: "cómo me muevas un ápice yo no salgo ni a la calle". Falta de entendimiento y posturas contrapuestas en esas reuniones entre los máximos representantes de las hermandades, "eso sí, entre ellos se llevan como hermanos... como Caín y Abel", relata Antonio Garrido en su personaje de ficción.

El Palermasso

El Palermasso es una serie de sketches de humor cofrade lanzada en redes sociales en la cuaresma de 2016. Ideada y protagonizada por Antonio Garrido que junto a su cuadrilla han repasado temas de actualidad de la Semana Santa y sus cofradías desde el respeto de unos cofrades que aman sus tradiciones. Con este nuevo capítulo se adentran ya en su octava pretemporada.