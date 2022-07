Renuncia una delegada del Consejo tras ser acusada de supuestas filtraciones por el presidente Vélez

Unas acusaciones por unas supuestas filtraciones a la prensa que han acabado en una marcha antes de tiempo. Miriam Olga de Frutos, delegada electa de Hermandades Sacramentales del Consejo de Cofradías, no tomará posesión de su cargo el próximo martes. Así se lo ha comunicado a la junta superior en una carta, con copia al arzobispo, monseñor Saiz, en las que explica los motivos: unas desavenencias con el presidente, Francisco Vélez, que la acusa de ser la responsable de supuestas filtraciones a la prensa, un extremos que ella niega tajantemente. Ni la mediación del delegado de Hermandades, Marcelino Manzano, han servido para que el presidente haya querido limar asperezas, según denuncia en la misiva.

En la carta remitida el secretario de la junta superior, José Carrtero, de Frutos habla de "acusaciones infundadas" vertidas presuntamente y en varias ocasiones por el presidente Vélez a cuenta de unas supuestas filtraciones de información a la prensa. La primera de ellas se habría producido, según relata, en noviembre de 2018 días antes de la elección de Vélez, lo que causó en ella "perplejidad por desconocer totalmente el asunto que me estaba exponiendo".

Unos días después, sigue la carta de Miriam de Frutos, el presidente habría manifestado durante el transcurso de una reunión de la junta superior que la información a la prensa" se había producido por una negligencia no intencionada de un compañero". De Frutos lamenta que en ningún momento se le pidiera perdón por haberla acusado.

Más recientemente, el presidente la habría acusado, según añade, de filtrar de nuevo que los miembros de la candidatura de Vélez iban a realizarse una foto en la Plaza del Triunfo.

"A lo expuesto en el párrafo anterior, hay que añadirle un hecho todavía más execrable que la falsa acusación y es que, cuando le interpelé del motivo por el volvía a dudar de mi persona, afirmó que había llamado a cinco compañeros más para preguntarles si había comentado algo a la prensa, algo rotundamente falso pues el resto de los miembros de la candidatura no tenían constancia de ello pues así me he informado. Es decir, que al hecho de acusar falsamente se ha unido el de mentir impunemente, algo que en una persona que dice ser católico practicante no se debe permitir, sin entrar en otras parcelas profesionales pues como bien sabe un profesional del Derecho, ni siquiera en la Jurisdicción Civil se acusa antes de probar un hecho y, mucho menos, se miente", señala de Frutos.

En un reciente encuentro en la sede la institución, el presidente se habría ratificado en sus "infundadas acusaciones", según añade.

Todo ello habría sido puesto en conocimiento de Marcelino Manzano, responsable diocesano de las hermandades. El sacerdote, siempre según la denunciante, llamó por teléfono al presidente para tratar de acercar posturas. "Vélez rechaza de pleno una conversación para acercar posturas, actitud que dice muy poco a favor del dirigente de una institución que se encuentra enmarcada dentro de la Iglesia Católica y que se sitúa muy lejos de los principios de nuestra Religión", sostienen de Frutos.

Finalmente, de Frutos acusa al presidente de buscar de "forma consciente y malintencionada, un desprestigio hacia mi persona"; y subraya su lealtad hacia la Iglesia de Sevilla y sus Hermandades, hacia el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla y hacia la persona del máximo representante de esta institución.