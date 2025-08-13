Éste es el repertorio de la Banda Municipal de Sevilla para la procesión de la Virgen de los Reyes 2025

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Fiestas Mayores, ha diseñado, como es costumbre, un programa de actos culturales para la festividad de la Virgen de los Reyes, Patrona de la ciudad y la Archidiócesis. Por tal motivo, ha vuelto a organizar el tradicional concierto de la Banda Sinfónica Municipal en las vísperas, que tendrá lugar este jueves, 14 de agosto, a partir de las 21:30 en la Plaza Nueva, bajo el monumento del rey San Fernando. De igual modo, la formación musical será la que abra el cortejo de la procesión en la mañana de la solemnidad de la Asunción.

Este 15 de agosto contará con los gallardetes creados en 2024, que ya lucen en el perímetro de la Catedral. Los conforman 88 banderolas para 44 gallardetes que decoran el recorrido de la Virgen de los Reyes. Como lleva siendo habitual desde hace años, para dicha festividad se colocan alrededor de la Catedral unos mástiles de los cuales cuelgan por pares estos exornos, que debido al deterioro de los existentes hasta 2023, se han renovado en su totalidad, como ya se ha hecho en la festividad del Corpus Christi. Los nuevos gallardetes se realizaron el año pasado en tejido de tonalidad azul pavo y serigrafiados por las dos caras, según diseño de José Manuel Peña, técnico delineante del Ayuntamiento de Sevilla, bajo la dirección artística de Francisco Javier Hernández Lucas, director de Fiestas Mayores.

En una de sus caras y enmarcadas en una orla, aparece la jarra de azucenas del cuerpo de campanas de la Giralda, por ser la torre de la Catedral de Sevilla, emblema de la ciudad, y en referencia a la Pureza de la Santísima Virgen y el Dogma de la Inmaculada Concepción. Sobre la orla, la leyenda “Regina Regum”, perteneciente a la corona procesional de la Virgen de los Reyes en alusión a su advocación. En sus letras se ha respetado la tipografía original.

En la otra cara del gallardete y enmarcado sobre la misma orla, aparece el monograma del Ave María, rematado con una cruz sobre un sol, basado en el diseño de una de las joyas del ajuar de la Virgen de los Reyes que luce en su pecherín. Sobre la orla reposa la leyenda “Assumpta in caelum” en la misma tipografía que la anterior, por ser el 15 de agosto la festividad de la Asunción de la Virgen.

El concierto de vísperas

El concierto de la noche de vísperas lleva por título Música de España. Estará dirigido por Francisco Javier Gutiérrez Juan. En él participará el coro de voces de la Asociación Prodefensa de la Copla Andaluza. Contará con la actuación de las artistas María Aurora Contreras Dialgan, María López García, Mónica Reina Marcos, María de los Ángeles Suárez e Isabel Jiménez Florindo.

El repetorio de dicho certamen es el siguiente:

La Torre del Oro - G. Giménez

Madrina (Aurora contreras) - Quintero, León y Quiroga

La Gracia de Dios - Roig

Y sin embargo te quiero (María López) - Quintero, León y Quiroga

Fandango de Doña Francisquita - Amadeo Vives

El último minuto (Mónica Reina) - León y Solano

Corazón Gitano - Martín Domingo

Romance de Valentía (Mariángeles Suárez) - Quintero, León y Quiroga

Bolero Flamenco - Quiroga

La Zarzamora (Isabel Jiménez) - Quintero, León y Quiroga

Cielo Andaluz - Marquina

El repertorio de la procesión

La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla ha creado los últimos años un repertorio en el que se incluyen marchas compuestas expresamente para la procesión de la Virgen de los Reyes, para el Pregón de las Glorias de Sevilla, para la procesión del Corpus, y otras marchas de gloria y eucarísticas ya existentes. La banda irá acompañada por un grupo de cornetas y tambores perteneciente al Consejo de Bandas de Sevilla.