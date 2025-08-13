Éste es el repertorio de la Banda Municipal de Sevilla para la procesión de la Virgen de los Reyes 2025
Fiestas Mayores
La formación musical protagonizará el tradicional concierto de vísperas, dedicado a la copla andaluza
De nuevo se celebrará en la Plaza Nueva, bajo el monumento a San Fernando
Dispositivo especial de Tussam y Lipasam para el día de la Virgen de los Reyes
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Fiestas Mayores, ha diseñado, como es costumbre, un programa de actos culturales para la festividad de la Virgen de los Reyes, Patrona de la ciudad y la Archidiócesis. Por tal motivo, ha vuelto a organizar el tradicional concierto de la Banda Sinfónica Municipal en las vísperas, que tendrá lugar este jueves, 14 de agosto, a partir de las 21:30 en la Plaza Nueva, bajo el monumento del rey San Fernando. De igual modo, la formación musical será la que abra el cortejo de la procesión en la mañana de la solemnidad de la Asunción.
Este 15 de agosto contará con los gallardetes creados en 2024, que ya lucen en el perímetro de la Catedral. Los conforman 88 banderolas para 44 gallardetes que decoran el recorrido de la Virgen de los Reyes. Como lleva siendo habitual desde hace años, para dicha festividad se colocan alrededor de la Catedral unos mástiles de los cuales cuelgan por pares estos exornos, que debido al deterioro de los existentes hasta 2023, se han renovado en su totalidad, como ya se ha hecho en la festividad del Corpus Christi. Los nuevos gallardetes se realizaron el año pasado en tejido de tonalidad azul pavo y serigrafiados por las dos caras, según diseño de José Manuel Peña, técnico delineante del Ayuntamiento de Sevilla, bajo la dirección artística de Francisco Javier Hernández Lucas, director de Fiestas Mayores.
En una de sus caras y enmarcadas en una orla, aparece la jarra de azucenas del cuerpo de campanas de la Giralda, por ser la torre de la Catedral de Sevilla, emblema de la ciudad, y en referencia a la Pureza de la Santísima Virgen y el Dogma de la Inmaculada Concepción. Sobre la orla, la leyenda “Regina Regum”, perteneciente a la corona procesional de la Virgen de los Reyes en alusión a su advocación. En sus letras se ha respetado la tipografía original.
En la otra cara del gallardete y enmarcado sobre la misma orla, aparece el monograma del Ave María, rematado con una cruz sobre un sol, basado en el diseño de una de las joyas del ajuar de la Virgen de los Reyes que luce en su pecherín. Sobre la orla reposa la leyenda “Assumpta in caelum” en la misma tipografía que la anterior, por ser el 15 de agosto la festividad de la Asunción de la Virgen.
El concierto de vísperas
El concierto de la noche de vísperas lleva por título Música de España. Estará dirigido por Francisco Javier Gutiérrez Juan. En él participará el coro de voces de la Asociación Prodefensa de la Copla Andaluza. Contará con la actuación de las artistas María Aurora Contreras Dialgan, María López García, Mónica Reina Marcos, María de los Ángeles Suárez e Isabel Jiménez Florindo.
El repetorio de dicho certamen es el siguiente:
- La Torre del Oro - G. Giménez
- Madrina (Aurora contreras) - Quintero, León y Quiroga
- La Gracia de Dios - Roig
- Y sin embargo te quiero (María López) - Quintero, León y Quiroga
- Fandango de Doña Francisquita - Amadeo Vives
- El último minuto (Mónica Reina) - León y Solano
- Corazón Gitano - Martín Domingo
- Romance de Valentía (Mariángeles Suárez) - Quintero, León y Quiroga
- Bolero Flamenco - Quiroga
- La Zarzamora (Isabel Jiménez) - Quintero, León y Quiroga
- Cielo Andaluz - Marquina
El repertorio de la procesión
La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla ha creado los últimos años un repertorio en el que se incluyen marchas compuestas expresamente para la procesión de la Virgen de los Reyes, para el Pregón de las Glorias de Sevilla, para la procesión del Corpus, y otras marchas de gloria y eucarísticas ya existentes. La banda irá acompañada por un grupo de cornetas y tambores perteneciente al Consejo de Bandas de Sevilla.
- Virgen de los Reyes Coronada (J. Albero). Para banda de música con cornetas.
- Himno a la Virgen de los Reyes (Ángel Urcelay). Ángel Urcelay Ardaluz (Zarauz, Guipúzcoa 1904 / 1992) fue organista canónigo organista de la Catedral de Sevilla desde 1940 y en 1960 pasó a ser maestro de capilla (sustituyendo a Norberto Almandoz). En 1944 creó la Escolanía Virgen de los Reyes que dirigió hasta 1979, año se su jubilación. El Himno a la Virgen de los Reyes fue compuesto por Ángel Ucelay en 1946 para órgano y coro. Posteriormente fue instrumentado para banda.
- Regina Regum (Reina de Reyes), dedicada por Cristóbal López Gándara a la Patrona de la ciudad. Es una marcha de gloria para banda de música con cornetas.
- Virgen de los Reyes (Abel Moreno). Marcha de Gloria .
- Santa María de los Reyes. Es una marcha de Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros Pérez ( Estepa 23-6-1989) para banda de música con cornetas.
- San Fernando Marcha Triunfal; homenaje al Santo Rey en la Inauguración de su monumento (Por Manuel Font y de Anta). En el 95 año de su estreno.
- Rey de Reyes, marcha con cornetas de Mariano San Miguel Urcelay.
- Glorias de Sevilla (Manuel Marvizón). Con cornetas. Marcha compuesta para el Pregón de las Glorias de 2010.
- Corpus Christi (B. Uralde). Con cornetas. Versión completa.
- Triunfal (J Blanco). José Blanco adaptó a marcha procesional el que fue Himno oficial del XII Congreso Eucarístico Internacional, celebrado en Madrid en julio de 1911. Conocido como Cantemos al amor de los amores, la pieza musical la compuso Ignacio Busca de Sagastizabal (1868/1950) con letra del fraile agustino Padre Restituto del Valle Ruiz (1865 /1930). Esta marcha fue instrumentada por Emilio Cebrián.
- Santísimo Sacramento (Antonio Moreno Pozo). Marcha eucarística.
- Dulce Nombre de Jesús (Pedro Morales Muñoz), marcha de gloria para banda de música con cornetas, dedicada en 1983 a la Hermandad de la Quinta Angustia de Sevilla.
- Pescador de Hombres (Gabaráin). Adaptación a marcha procesional realizada por José Lillo Tormo Lillo. Es quizás el tema más conocido del compositor Cesáreo Gabaráin Azurmendi (sacerdote, humanista y compositor vasco 1936/91). Ha sido traducido a numerosos idiomas y es cantado en muchos países. Gabaráin viajó a Galilea y le conmovió la experiencia de estar en la orilla donde Jesús llamó a sus discípulos. Al regresar a España escribió el texto de la canción, como un recuerdo de que Jesús todavía llama a sus discípulos hoy día. La canción fue publicada en 1979.
- Consagración (Corpus Christi en Sevilla) (Cristóbal López Gándara) . Marcha con cornetas y tambores.
- Gloria (Mariano San Miguel).
- Hiniesta Coronada (J. Albero). Marcha de Gloria con cornetas.
- Gloria in Excelsis (M. San Miguel).
También te puede interesar
Lo último