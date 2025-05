Saborido dice que el Papa visitó al Cachorro en el Vaticano, aunque no hay fotos

Casi una semana después, la Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías sigue dando que hablar. Tras dar a conocer Diario de Sevilla el coste que ha supuesto este culto extraordinario en la capital italiana (más de 2,5 millones de euros pagados en su mayoría de la arcas públicas), la coordinadora del comité organizador de este acto, Paloma Saborido, ha realizado unas declaraciones a 101TV Málaga en las que asegura que el papa León XIV sí vio al Cachorro y a la Virgen de la Esperanza de Málaga durante su estancia en el Vaticano.

No fue una visita que Saborido contemplara. Ni ella ni prácticamente nadie. Se trata de un comentario que le realizó el pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, el arzobispo Salvatore Fisichella, el pasado viernes 16 de mayo por la mañana.

Monseñor Fisichella, quien eligió a Paloma Saborido para que ejerciera de coordinadora de la Gran Procesión, le informó de que la noche antes, la del jueves, cuando ya se habían cerrado las puertas de la Basílica de San Pedro, León XIV acudió a rezarle a las imágenes andaluzas, que permanecieron en el principal templo de la cristiandad desde el miércoles 14 de mayo hasta el viernes 16. Eso sí, no hay imagen alguna que captara el momento.

"Es verdad que me encantó saber que el Papa había estado con las imágenes, pero igual necesitaríamos una foto, pero bueno, puede venir a Málaga y Sevilla", señaló Saborido en la entrevista televisiva.

Una semana después

Tales declaraciones tienen lugar después de que desde varios medios se haya cuestionado la repercusión que la Gran Procesión ha tenido en Roma, entre otros motivos, debido a la falta de destacadas autoridades eclesiásticas. No acudió ningún cardenal y el Papa no encontró hueco en su agenda para contemplar públicamente al Cristo de la Expiración y la Virgen de la Esperanza. La ausencia del Sumo Pontífice puede entenderse, ya que el domingo siguiente se celebraba la misa de su entronización, pero no así la de los purpurados.

Otra cuestión que llama la atención de la declaración de Saborido es que la visita del Papa al Cachorro y la dolorosa malagueña trascienda una semana después y no se hiciera pública durante el Jubileo de las Cofradías, cuando cientos de peregrinos y numerosos medios de comunicación se encontraban en Roma cubriendo los cultos y actos. Una visita a los titulares de dos cofradías andaluzas de la que tampoco ha informado ni el Centro de Televisión Vaticana ni la Sala Stampa.