San Esteban protagoniza la XX edición de 'Círculo de Pasión' en el Mercantil con hasta cinco exposiciones

Este viernes se ha presentado la XX edición de Círculo de Pasión, un proyecto pionero y esencial para la vida cultural y cofrade de Sevilla. El ciclo comenzará la próxima semana con la exposición de la Hermandad de San Esteban, cuyo cartel fue presentado oficialmente durante el acto. La obra está protagonizada por una fotografía de Manuel Agüera que retrata el misterio de la corporación enprocesión a las puertas de su templo.

La Hermandad de San Esteban inaugurará este ciclo expositivo, que se extenderá hasta marzo e incluirá cuatro exposiciones adicionales centradas en la pintura, y los estrenos y restauraciones de las hermandades sevillanas para 2025. La exposición titulada “Ultra Qvid Faciam Tibi Post Hacec Fili Mi” (¿Que más puedo hacer por vosotros?), recorrerá el origen y la historia de la Hermandad de San Esteban, marcada por la profunda devoción a Jesús de la Salud y Buen Viaje y a María Santísima Madre de los Desamparados. A través de una cuidada selección de patrimonio procesional como pasos, enseres y hábitos nazarenos, se mostrará la evolución artística, devocional e histórica de la corporación a lo largo de sus cien años, poniendo en valor su identidad y su presencia en el Martes Santo sevillano.

Esta exposición podrá visitarse del 17 de enero al 8 de febrero y se complementará con cuatro actos destacados: un concierto a cargo de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, el 29 de enero; la conferencia “El Misterio de Ntro. Padre Jesús de la Salud y Buen Viaje. Aspectos históricos y Evangélicos”, el 4 de febrero; un concierto de la Banda de Música “Las Cigarreras”, el 5 de febrero; y el concierto de clausura a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Esencia, el 8 de febrero.

Al acto de presentación oficial del cartel y actos de Círculo de Pasión asistieron, además de una representación de la Junta Directiva de la entidad, encabezada por su presidente, José María González Mesa; Manuel Alés del Pueyo, delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla; Francisco Carrera ‘Paquili’, presidente de la Asociación Gremial de Artesacro de Sevilla; diversos representantes de la Junta de Gobierno de la Hermanda de San Esteban, así como los relativos a las diversas exposiciones que se celebrarán en la presente edición de Círculo de Pasión.

Una oferta consolidada

Fotografía de familia durante el acto de presentación

Además de esta primera muestra, hasta la llegada de la Semana Santa, la sede de calle Sierpes acogerá otras exposiciones y actos de temática cofrade que se suman a la nómina de participantes en el ciclo durante estos diecinueve años. Tras esta exposición inaugural, se acogerá la muestra benéfica “La Sevilla que acontece. La ciudad y sus tradiciones”, a favor de la Obra Social de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, del 11 al 16 de febrero. La segunda cita del ciclo será una exposición dedicada a la ciudad y a sus tradiciones más arraigadas. El artista Romero Sequi ofrece una mirada artística a la vida, las costumbres y el pulso cotidiano de Sevilla, vinculando arte y compromiso social. Círculo de Pasión continuará del 26 de febrero al 8 de marzo con una nueva edición de los Estrenos y Restauraciones de la Semana Santa de Sevilla en su novena edición, donde más de una veintena de hermandades reunirán en la sede de Sierpes las piezas y enseres en las que los artesanos y talleres están trabajando para lucir en las calles en la Semana Santa de 2026.

Antes de este momento, tendrán una cita en la sede social de calle Sierpes en una exposición que un año más estará comisariada por José Roda Peña, Antonio Garduño Lara y Rafael Jiménez Sampedro, con la comisión institucional de Juan José Román Llorca y, como es habitual, con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla y del Consejo General de Hermandades y Cofradías. La Edición concluirá, como cada año, con muestras dedicadas a la pintura. En esta ocasión, serán dos exposiciones dedicadas a esta disciplina artística las que clausurarán Círculo de Pasión. Del 12 al 19 de marzo, tendrá lugar en nuestra sede de Sierpes una muestra a grafito de José Carlos González, que aportará una mirada distinta y personal al imaginario cofrade a través de esta técnica. Por su parte, del 13 al 22 de marzo, Círculo de Pasión pone el broche final a su XX edición con “Gubia y pincel. Detalles costumbristas de la Fe”, a cargo de los artistas Miguel Ángel Pérez y Rafael Romero, que ofrecen una visión artística y contemporánea del universo cofrade, desde el detalle y el simbolismo, con cerca de treinta obras creadas expresamente para la ocasión.

Cada exposición de este ciclo de muestras estará acompañada de un variado programa de actividades paralelas, incluyendo conferencias y conciertos. Entre las agrupaciones musicales participantes en este programa de actividades destacan la Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Encarnación y la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, que ofrecerá su tradicional concierto de Cuaresma. Así mismo, el taller de palmas rizadas de la Hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina, impartido por Andrés Martín, tendrá lugar durante varios días de Cuaresma. Aunque el ciclo concluye con la llegada de la Semana Santa, el Círculo Mercantil continuará impulsando exposiciones de hermandades de Gloria y de la provincia. Como adelanto, la exposición sobre el Corpus contará con la participación de la Hermandad del Amparo de la Parroquia de la Magdalena.